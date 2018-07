Das Proviantamt soll die Innenstadt ergänzen

Die Stadt stellt die Weichen im Süden. Das Proviantamt wird zum Sondergebiet, das Angebot dort soll die Innenstadt ergänzen. Auf dem Ostertaggelände sind Büros und Dienstleistungen vorgesehen.

Von unserem Redakteur Alexander Gässler

Mit dem Sondergebiet fürs Proviantamt soll großflächiger und zentrenrelevanter Einzelhandel ausgeschlossen werden – mit Ausnahme dessen, was schon da ist. Der bestehende Handel vom Optiker bis zum Weinmarkt bekommt also nachträglich eine Legitimation.

Der Aalener Gemeinderat hat der Neuordnung des Gebiets jetzt zugestimmt, das damit klar aufgewertet wird, wie Uschi Barth (CDU) sagte. Das ansässige Gewerbe und die künftigen Investoren bekämen nun Rechtssicherheit. Für die CDU sei die Ausweisung des Sondergebiets eine „späte Genugtuung“, sagte Uschi Barth weiter. Ihre Fraktion habe das Proviantamt schon immer zum innerstädtischen Versorgungsbereich gezählt. Nun entwickle sich ein „interessanter und idealer Ergänzungsstandort“.

„Am südöstlichen Stadteingang kommen wir so langsam in die Gänge“, sagte SPD-Fraktionschef Albrecht Schmid. Nun werde nachträglich legitimiert, was schon da sei. Die tatsächliche Entwicklung werde nachvollzogen, meinte auch Grünensprecher Michael Fleischer. Bedauerlich findet er, dass Wohnen ausgeschlossen sei. Für Fleischer ist auch klar: In Aalen gibt’s nun Flächen für Dienstleistung, Handel und Freizeit „in einem Maße, das brauchen wir gar nicht“.

Dr. Holger Fiedler (Linke/Pro Aalen) freut, „dass die Erweiterung um zwei Gebäude gleichen Stils möglich ist“. Norbert Rehm (Aktive Bürger) wirft der Aalener Kommunalpolitik „Beliebigkeit“ vor. Man könne das Acocella-Einzelhandelsgutachten auch gleich in die Tonne werfen. Rehm stimmte als einziger gegen das Sondergebiet.

Wie ist die Realisierungschance?

Ebenfalls Nägel mit Köpfen hat der Gemeinderat beim Ostertaggelände gemacht. Büros und Dienstleistung in zweigeschossigen Gebäuden auf einem Grüngürtel sind hier vorgesehen. „Wie hoch sind überhaupt die Realisierungschancen?“ fragt sich Uschi Barth. Dennoch hält sie es für richtig einen Bebauungsplan samt Entwicklungskonzept auf den Weg zu bringen. Sonst hätte man keine Veränderungssperre beschließen müssen. Jene hatte bekanntlich den Gebrauchtwarenmarkt „Preisfuchs“ verhindert.

Auch Albrecht Schmid sorgt sich wegen der Realisierungschancen und weil der Eigentümer angekündigt hatte, gegen die Veränderungssperre vorzugehen. Ob die Stadt rechtlich auf der sicheren Seite sei, treibt auch Holger Fiedler um: „Bei dem Thema mussten wir schon vieles glauben“. Michael Fleischer will sich Wohnen in den oberen Stockwerken offen halte. Ein Lärmgutachten würde die Stadt laut Baubürgermeisterin Jutta Heim-Wenzler aber 25000 bis 30000 Euro kosten. Mit 69 Dezibel sei der Lärmpegel schon jetzt zu hoch für ein Mischgebiet. Außerdem müssten die Altlasten komplett entsorgt werden, um Wohnen überhaupt möglich zu machen. Dass die Stadt einfach eine Bodenplatte drüberlegen will, „reißt mich nicht vom Hocker“, entgegnete Fleischer.