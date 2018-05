Das Positive: Zwei Punkte

Gegen den Tabellenvierten HSG Wangen/Börtlingen konnten die Handball-Bezirksliga-Damen der HSG Oberkochen/Königsbronn im letzten Saisonspiel noch einmal zwei Punkte einfahren - 12:11. Damit ist auch alles Positive aus dieser Partie bereits zusammengefasst.

Obwohl sie sich im Vorfeld darauf eingestellt hatte, kamen die Gäste so überhaupt nicht mit dem Harzverbot in der Forstberghalle klar. Die Würfe von allen Positionen waren daher zu schwach und ungenau und wurden viel zu oft leichte Beute der gegnerischen Torhüterin. Überraschend war allerdings, dass auch die Gastgeberinnen ihre Probleme ohne Harz zu haben schienen. Auch ihnen gingen unzählige Bälle verloren. Ein handballerischer Leckerbissen war die Begegnung sicherlich nicht - spannend aber bis zum Ende. Dabei führten die Oberkochenerinnen in der neunten Minute 5:1, auch wenn bis dahin schon zahlreiche Großchancen vergeben wurden.

Diese vergebenen Chancen schienen aber viele Spielerinnen zu verunsichern, so dass man den Eindruck hatte, einige verweigerten selbst freistehend vor dem Tor den Wurf auf eben jenes. Die Konsequenz war, dass die Gäste sich immer wieder am Rande des Zeitspiels bewegten. Sage und schreibe zehn Minuten lang gelang ihnen in dieser Phase kein Tor mehr, den favorisierten Gastgeberinnen jedoch auch nur drei. Bis zur Pause konnten dann beide Mannschaften noch einmal einnetzen und gingen mit einem mageren 4:6 in die Kabine.

Die fünf Minuten nach der Wende wurden dann tatsächlich hektischer und insgesamt fand der Ball gleich fünfmal den Weg in eines der beiden Tore - und damit genau so oft wie die letzten 22 Minuten vor dem Halbzeitpfiff. Danach herrschte erst einmal wieder Torflaute. Oberkochen/Königsbronn bemühte sich weiter, den Weg bis direkt vor das Tor zu finden, scheiterte aber entweder an der hart zupackenden Abwehrreihe oder an sich selbst.

Zwischenzeitlich konnten die Gastgeberinnen auch einmal ausgleichen, doch am Ende behielten die Gäste mit 12:11 die Oberhand. Oberkochen/Königsbronn beendet die Saison auf dem sechsten Tabellenplatz, der vor allem nach der verkorksten Rückrunde kein schlechtes Ergebnis ist. Verabschieden musste die HSG Katja Hug, die ihre Handballschuhe an den Nagel hängen wird.