Das Pfund Ostwürttembergs ist die Geschlossenheit der Region

Schaffe, schaffe, Häusle bauen war gestern. Digitalisierung in Ostwürttemberg ist die Gegenwart. Was vor drei Jahren auf den Weg gebracht worden ist, das bekommt nun mehr und mehr ein Gesicht. Die Digitalwoche des digiZ Ostwürttemberg mit der gleichzeitigen formellen Erföffnung der drei Digi-Hubs in Aalen, Schwäbisch Gmünd und Heidenheim unterstreicht dies noch einmal ganz deutlich.

Gemeinsam sind wir stark

Ganz nach dem Motto: Gemeinsam sind wir stark haben sich beim Digitalisierungszentrum Player zusammengefunden, die wissen, dass an der Digitalisierung kein Weg vorbeiführt. Noch besser: alle gehen sie diese Geschichte aktiv an und reagieren nicht etwas nur auf Neuerungen. Positiv: Ob nun in Heidenheim, Schwäbisch Gmünd oder Aalen, alle Verantwortlichen unterstreichen den Schulterschluss, den man mit dem digiZ in und mit der Region geht. Bleibt das so, nimmt sich einer allein nicht als zu wichtig, dann dürfte der Synergieeffekt immens werden.

Die Weichen sind gestellt

Hinter der IHK und den beiden Landkreisen Heidenheim und Ostalbkreis sowie den Großen Kreisstädten stehen industrielle Big Player sowie drei Hochschulen. Mehr geht fast nicht. Dies müssen sich die Verantwortlichen stets ins Bewusstsein rufen, dann dürfte nichts schieflaufen.