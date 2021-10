Das perfekte Derby – für Fachsenfeld

Das lang ersehnte Derby zwischen der KG Dewangen/Fachsenfeld und dem AC Röhlingen war für fast alle Ringer der erste Wettkampf seit 20 Monaten. Am Ende feierten die KG-Ringer.

Es wurde mit der Gewichtsklasse bis 57 kg Freistil begonnen. In einem hart geführten Kampf zwischen KG Neuzugang Obaidulla Bemella und dem Röhlinger Stefan Maierhöfer war es bis zu Beginn der zweiten Hälfte ein Kampf um jeden Punkt. Bei einer 10:1-Führung von Besmella konnte Maierhöfer den Kampf wegen einem Zusammenstoßes beider Ringer nicht mehr weiterringen. Somit gingen die ersten 4 Punkte an die KG .(AS 10:1 /4:0)

Bis 120 Kilogramm (kg) Griechisch-römisch rechnete man bei der KG mit einem knapperen Ergebnis von Max Knobel(KG) gegen den Ungarn Richard Vegh (ACR). Mit starken Durchdrehern am Boden sammelte Vegh(ACR) Punkt für Punkt und hatte nach knapp fünf Minuten eine überhöhten Sieg errungen. (TÜ 0:15 / 4:4)

In der Gewichtsklasse bis 61 kg stellte sich der angestammte 57 kg Mann Ralf Pfister (KG) Adrian Maierhöfer(ACR) in den Dienst der Mannschaft und versuchte mit allen kräften einen Überlegenheits-Sieg von Maierhöfer zu verhindern. Nach 3.47 Min war es dann doch soweit und Maierhöfer siegte. (TÜ 0:15/4:8 )

98 kg Freistil: Gegen Dennis Wolf (ACR) startete Holger Fingerle mit einem hohen Tempo, ging klar in Führung und siegte mit 10:6. (PS 10:6 /6:0). Bis 66 kg Freistil war der Kampf nach 20 Sekunden bereits beendet. KG-Neuzugang Karoly Kiss legte gegen Tobias Link (ACR) los und schulterte den Röhlinger mit der ersten Aktion. (SS 4:0/ 10:8)

Direkt nach der 30 minütigen Pause standen sich Andre Winkler (KG) und Tim Wist (ACR) im Griechisch Römischen Stil gegenüber. In einem Kampf mit wenig technischen Aktionen aber hohem Tempo konnte Winkler den Kampf wegen einer höheren Wertung für sich entscheiden (PS 3:3/11:8).

Bis 71 kg gr.-römisch war ein offener Kampfverlauf prognostiziert. Wegen einer unnötigen Aktion am Mattenrand von Yannik Kraus (KG) kurz vor Ende des ersten Kampfabschnitts ging Josef Wöhrle(ARC) in Führung. Kraus versuchte bis zum Schluss noch eine Wertung zu erkämpfen, doch Wöhrle konnte seine Führung über die Zeit bringen. (PS 4:7/11:10)

Einen absoluten Spitzenkampf bekamen die Zuschauer bis 80 KG Freistil geboten: KGler Baba-Jan Ahmadi gegen den Ungarischen Spitzen Ringer Lukacs Betond(ACR). Mit gezielten Beinangriffen konnte Ahmadi seine Punkte erzielen und wusste die Gegnerischen Angriffe geschickt abzuwehren. Bis zum Schluss wurde jede Situation ausgekämpft. Durch Ahmadi´s 5:2-Punktsieg ging die KG mit 13:10 in Führung. (PS 5:2/13:10)

Im ungeliebten Freien Stil ging für die KG Nicklas Hassler bis 75 kg auf die Matte, gegen Aaron Heib (ACR) war Hassler, der bestimmende Mann auf der Matte konnte sich in der ersten Hälfte gerade noch einer Schulterniederlage entziehen. Mit Abreissern und Zweier-Wertungen konnte Hassler dann den Sack zumachen und den Mannschaftssieg einen Kampf vor Ende sicherstellen.

Bis 75 kg gr. römisch kam es zum Kampf der Generationen der 18-jährige Röhlinger Leo Winter gegen den 31 Jahre ältern Dragan Markovic(KG). Mit schönen Schwungriffen und Durchdrehern am Boden konnte Markovic einen ungefährdeten und gefeierten Sieg einfahren.