Das passiert, wenn die Stadt Aalen Facebook-Kritiker zu einer Besprechung einlädt

Dieses Jahr gab es nach dem Internationalen Festival nicht nur positive Rückmeldungen. Auf Facebook hat es viel Lob, aber auch viel Kritik gegeben. Darauf hat die Stadt reagiert, indem sie die Nachbesprechung öffentlich machte und die Kritiker einlud, ihre Vorschläge direkt miteinzubringen. Als sich die Macher im Torhaus zu der Besprechung trafen, waren außer den Vereinen aber fast keine Interessenten da. Also waren es hauptsächlich die Vereinsmitglieder selbst, die mit Uta Singer und Tanja Deiss vom Amt für Kultur und Tourismus der Stadt Aalen über mögliche Lösungen nachdachten.

Ein paar Vereine hätten eine Verlängerung des Festes angeregt, berichtete Singer. Sie meinten, dass der Aufwand sich nur für den Samstagabend und Sonntag nicht lohne. Singer schlug vor, das Fest statt am Samstag- schon am Freitagabend um 18 Uhr zu eröffnen. Das Fest würde dann vom 12. bis 14. Juli 2019 dauern. Die Marktbeschicker müssten am Samstag müsse eben auf der anderen Seite ein- und ausfahren.

Ich glaube nicht, dass der Freitagabend den Samstagmorgen auffängt. Das ist eine tote Zeit.Vereinsvertreterin zum Vorschlag eines verlängerten Festes

„Für uns ist das zu viel“, sagte ein Vereinsvertreter frei heraus. Die Leute seien berufstätig, als kleiner Verein bekäme er über diese Zeitspanne nicht genügend Mitarbeiter. „Man war sich nach dem Jubiläum zum 30. einig, dass es sehr aufwändig war über diesen Zeitraum Leute zu bekommen“, sagte eine andere Frau. Ihre Nebensitzerin meldete sich zu Wort: „Ich glaube nicht, dass der Freitagabend den Samstagmorgen auffängt. Das ist eine tote Zeit.“ Nur die Abende seien für die Vereine attraktiv meinte ein anderer. „Bitte sehen sie das Fest nicht nur kulinarisch“, appellierte Singer. „Es ist auch ein kulturelles und solidarisches Fest.“ Sie werde den Vorschlag an die Vereine verschicken und auf die Rückmeldungen warten. Bei der Nachbesprechung zähle sie von 31 teilnehmenden Vereine etwa sieben.

Hochaktuell war die Debatte über das Plastikgeschirr, das auch auf Facebook stark kritisiert worden war. Zusätzlich wurde am Mittwoch der EU-Beschluss veröffentlicht, Wegwerfprodukte aus Plastik zu verbieten. Die Vereinsmitglieder waren kreativ in ihren Lösungsansätzen: Man könne doch Tupperdosen gegen Pfand ausgeben, meinte eine Frau. Außerdem gebe es essbares Waffelgeschirr. Auch über echtes Geschirr wurde diskutiert. Aber das Geschirrmobil des Bauhofes sei zu klein für das Internationale Festival, sagte Singer. „Die Lösung kann nur einzeln bei den Vereinen liegen.“ Allerdings gäbe es sicher niemanden, der 30 Geschirrspüler in Aalen vermieten könne, dazu fehlten auch die Anschlüsse. Ein Mann schlug vor, dass sich jeder Verein mit so viel Geschirr eindecken solle, dass es für den gesamten Tag reiche und es dann abends im Vereinsheim spülen könne. Auf den Vorschlag einer Frau, die Stadt könne dieses Geschirr doch subventionieren, reagierte Singer verhalten. Das Fest sei schon eines der höchstsubventionierten. Für das Sicherheitskonzept und die Infrastruktur, die der Bauhof vorbereite, gingen schon fünfstellige Beträge drauf. Sie nehme die Anregung aber mit.

„Es ist schade, dass die, die es in den sozialen Medien kritisieren nicht hier sind und Alternativvorschläge bringen.“Uta Singer zu der Teilnahme an der öffentlichen Besprechung

Einer weiterer Kritikpunkt war auch das Sicherheitskonzept, berichtete Singer. Ebenso wie die Barrierefreiheit der Gmünder Torplatzes, der viele Schwellen hat. Über die Bordsteine und Kabelbrücken kämen beispielsweise Rollstuhlfahrer nur schwer. „Der Gmünder Torplatz ist so familiär und heimelig. Viel gemütlicher als früher, als es sich so in die Länge gezogen hat. Ich fände es schade, wenn man den wieder aufgibt“, sagte eine Frau aus den Vereinen. Darüber werde aktuell auch nicht diskutiert, bestätigte Singer.

Ein Mann meldete sich zu Wort. Er habe gehört, dass die Besucher gerne unterschiedliches Essen ausprobieren würden. Allerdings seien die Portionen so groß, dass das schon eine komplette Mahlzeit sei. Ein Vereinsmitglied widersprach, wenn die Portionen jetzt wieder kleiner würden, gäbe es sicher andere, die sich darüber beschweren würden. „Es ist schade, dass die, die es in den sozialen Medien kritisieren nicht hier sind und Alternativvorschläge bringen.“

