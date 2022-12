Das Ostalb-Klinikum ist jetzt Vorhofflimmer-Zentrum

Das Aalener Ostalb-Klinikum ist von der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie (DGK) als Vorhofflimmer-Zentrum ausgezeichnet worden. Damit ist die Klinik für Kardiologie Aalen eines von bundesweit aktuell rund 70 zertifizierten Vorhofflimmer-Zentren.

Vorhofflimmern ist eine Herzrhythmusstörung – das Herz schlägt unregelmäßig und zu schnell. In Deutschland leiden rund 1,8 Millionen Menschen daran. Neben der medikamentösen Therapie kann mit Hilfe von Katheterverfahren das Herz wieder in den Takt gebracht werden. Diese Herzkathetereingriffe sollten in einem darauf spezialisierten Zentrum von erfahrenen, für diese speziellen elektrophysiologischen Eingriffe qualifizierten Kardiologen durchgeführt werden. Professor Peter Seizer, Chefarzt der Kardiologie im Ostalb-Klinikum, hat hierzu eine große Expertise nach Aalen gebracht und führt diese Eingriffe gemeinsam mit seinem Team durch. Von Kryo (Kälte) und Radiofrequenz (Hitze) bis hin zu „Pulsed Field“ sind in Aalen alle Ablationstechniken verfügbar. Neben Professor Seizer sind zwei weitere Kardiologen von der DGK als Rhythmologen zertifiziert. Die „Very High Power Short Duration“ Ablationstechnik ist ein neues Verfahren, das in Baden-Württemberg erst von zwei Kliniken praktiziert wird, eine davon ist das Ostalb-Klinikum. „Mit 3D-Landkarten des Herzens spüren wir die zusätzlichen Erregungsherde im Herzgewebe auf und veröden diese. Dies verspricht eine noch höhere Effektivität des Eingriffs“, erläutert Seizer das Verfahren.

Nachdem die Kardiologie erst Anfang des Jahres von der DGK als Qualifizierunsgsstätte Rhythmologie zertifiziert wurde, erfolgte jetzt die Zertifizierung als Vorhofflimmer-Zentrum. Voraussetzung dafür sind umfangreiche Erfahrungen mit der komplexen Ablationsbehandlung von Vorhofflimmern und -flattern. Dazu müssen hohe Standards der Struktur- und Behandlungsprozesse nachgewiesen werden, die eine dauerhaft gute Behandlungsqualität mit hoher Erfolgs- und geringer Komplikationsrate sicherstellen.