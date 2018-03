Das neue Semester ist gestartet

Rektor Professor Gerhard Schneider hat am Dienstag viele neue Gesichter in der voll besetzten Aula begrüßt. Im Anschluss an den ökumenischen Gottesdienst unter der Leitung von Pfarrer Bernhard Richter hatten sich die über 600 Studienanfänger und Studienanfängerinnen versammelt, um erste Einblicke ins Hochschulleben, aber auch in die Stadt und die Region zu erhalten.

Wolfgang Steidle, Aalens erster Bürgermeister, hieß die Neuzugänge im Namen der Stadt willkommen. „Genießen Sie unsere Stadt und die Region“, riet er den Studierenden.

Im Anschluss stellten sich Initiativen und zentrale Einrichtungen sowie verschiedene studentische Vereinigungen vor.