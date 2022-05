Das muss man zum Neun-Euro-Ticket im Ostalbkreis wissen

Ab dem kommenden Mittwoch, 1. Juni, kann man für neun Euro von Aalen an die Nordseeküsten fahren. Das verspricht das Neun-Euro-Ticket für den Nah- und Regionalverkehr. Am Dienstag haben die Verantwortlichen von OstalbMobil in einem Pressegespräch erläutert, wie das Ticket im Ostalbkreis umgesetzt werden soll.

Wo kann man das Ticket kaufen?

Das Ticket ist seit Montag, 23. Mai., erhältlich. „Wir haben über 300 Verkaufsstellen im Kreis“, erläutert Paul-Gerhard Maier, Geschäftsführer von OstalbMobil. Laut Maier wird das Ticket in den Bussen, in Aalen im BusPunkt, in Schwäbisch Gmünd am Ticket-Corner sowie in Ellwangen in der Verkaufsstelle in der Marienstraße angeboten. Weiterhin ist es an allen Fahrausweisautomaten sowie in den Reisezentren an den Bahnhöfen erhältlich. Online kann man das Ticket unter www.bahn.de oder in der Bahn-App DB-Navigator kaufen.

Wie lange gilt das Ticket?

Das Neun-Euro-Ticket ist jeweils für einen Kalendermonat gültig und für Juni, Juli oder August erhältlich.

Wo ist das Neun-Euro-Ticket gültig?

Paul-Gerhard-Maier sagt: „Man kann mit dem Ticket alle Bus- und Bahnlinien in ganz Deutschland, mit Ausnahme von Intercity, ICE und Flixtrain, nutzen. Ebenfalls nicht gültig ist das Ticket für Sonderverkehre zum Beispiel den Stadt-Land-Bus Ellwangen oder andere zuschlagspflichtige Busse.

Wie geht OstalbMobil mit Abonnenten um?

„Abonnenten müssen gar nichts weiter machen“, erklärt Paul-Gerhard Maier. Niemand müsse sein Abo kündigen, es würden automatisch nur neun Euro abgebucht. Kunden könnten dann mit ihrem Ostalb-Mobil-Abo ohne zusätzliches Ticket in ganz Deutschland den Nahverkehr nutzen. Ein zusätzliches Ticket sei nicht erforderlich, so Maier.

Was gilt für Schüler-Karten?

„Das Gleiche“, sagt Maier. „Auch die zahlen nur neun Euro und können in ganz Deutschland den Nahverkehr nutzen. Die Schülermonatskarte im August ist kostenlos“.

Was müssen Studenten beachten?

Studenten, die bereits ein Semsterticket gekauft haben, können bis 31. August einen Erstattungsbeitrag beantragen. Dabei sollte man sich an die Stelle wenden, an der man das Ticket gekauft hat.

Was gilt für Kinder?

Innerhalb des OstalbMobil-Gebiets fahren bis zu drei Kinder unter 6 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen kostenlos mit. Diese Mitnahmeregelung gilt nur im OstalbMobil-Gebiet. Für Fahrten darüber hinaus gelten die Bestimmungen des jeweiligen Verkehrsverbundes/Eisenbahnunternehmens. Kinder ab sechs Jahren benötigen ein eigenes Neun-Euro-Ticket für den Nahverkehr in ganz Deutschland. Es gibt bei diesem Sonderangebot kein extra Kinderticket.

Darf man einen Hund kostenlos mitnehmen?

Nein, innerhalb des Ost-albMobil-Gebiets kann für einen Hund ein Kinder-Einzelfahrausweis für die Strecke oder eine entsprechende Monatskarte gelöst werden.

Was gilt fürs Fahrrad?

„Wir haben die Regeln für die Fahrradmitnahme nicht geändert“, so Maier. Also gilt: Die Fahrradmitnahme ist weiterhin in Zügen wochentags ab 9 Uhr sowie ganztägig an Samstagen, Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen kostenlos. An Werktagen ist zwischen 6 und 9 Uhr eine Fahrradkarte erforderlich. Für Fahrten über das OstalbMobil-Gebiet hinaus gelten die Bestimmungen des jeweiligen Verkehrsverbunds/Eisenbahnunternehmens. Für die Beförderung von Fahrrädern im Busverkehr wochentags ab 9 Uhr sowie ganztägig an Samstagen, Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen muss eine Fahrradkarte gelöst werden. Maier bittet aber darum, bei der Mitnahme von Fahrrädern zurückhaltend zu sein. „Sonst wird das Neun-Euro-Ticket zu Enttäuschungen führen“, so der Geschäftsführer.

Kann man für Gruppen reservieren?

„Im Busverkehr können wir leider in den drei Monaten keine angemeldeten Gruppenreisen mehr anbieten, da wir gar nicht kalkulieren können, was auf uns zukommt“, so Maier. Größeren Schülergruppen, die einen Ausflug planten, rät Michael Uhl, der bei OstalbMobil für das Thema Abo verantwortlich ist, auf einen Mietomnibus auszuweichen oder mit dem zuständigen Linienbusunternehmen im Vorfeld Kontakt aufzunehmen, um die Auslastung abschätzen zu können. Im Bahnverkehr sind Gruppenreservierungen weiterhin möglich.

Was bedeutet das Neun-Euro-Ticket für OstalbMobil finanziell?

„Die zu erwartenden Mindereinnahmen im Busverkehr für die drei Monate betragen 2,7 Millionen Euro, dazu kommen etwa 360 0000 Euro im Schienenverkehr“, sagt Paul-Gerhard Maier. Trotzdem bedeute das Ticket eine gigantische Werbekampagne für Bus und Bahn, die die Branche seit Monaten bewege, so der OstalbMobil-Geschäftsführer. Das Argument, dass der ÖPNV viel zu kompliziert sei, sei für die nächsten drei Monate ausgesetzt, sagt Ingo-Benedikt Gehlhaus, Leiter des Geschäftsbereichs Nachhaltige Mobilität des Ostalbkreises. „Diese Chance müssen wir nutzen“, so Paul-Gerhard Maier.