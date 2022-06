Überall steigen die Preise: Das Mittagessen an den Aalener Schulen wird teurer

Die Frage, ob Gebühren und Preise erhöht werden, hat in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Kultur-, Bildungs- und Finanzausschusses des Gemeinderats für Diskussionen gesorgt. Offen blieb letzten Endes, ob die Gebühren für die Musikschule angehoben werden. Grünes Licht gab das Gremium dagegen für eine Anhebung der Preise für das Mittagessen an den Aalener Schulen und im Cafebétrieb der Begegnungsstätte Bürgerspital.

Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, die Unterrichtsgebühren in der Musikschule zum 1. September um durchschnittlich fünf Prozent zu erhöhen. Damit würden, auf das volle Kalenderjahr gerechnet, die Einnahmen um rund 29 000 Euro und der Kostendeckungsgrad um ein Prozent auf 40 Prozent steigen. Zuletzt waren die Gebühren 2017 um drei Prozent erhöht worden.

Der Zeitpunkt sei ganz schlecht gewählt, meldete sich Armin Abele (CDU) zu Wort, denn Eltern würden ohnehin schon durch viele Preiserhöhungen gebeutelt. Daher wäre für ihn der 1. September kommenden Jahres ein denkbarer Zeitpunkt, um die Gebühren anzuheben. Er habe schon befürchtet, dass so etwas kommen würde, seufzte Oberbürgermeister Frederick Brütting.

Fünf Jahre lang verzichtet

Dass die Stadt fünf Jahre lang auf eine Gebührenerhöhung verzichtet habe, sei schon außergewöhnlich. Je länger man sie jedoch hinausschiebe, desto größer werde letzten Endes der Sprung. Und damit steige die Gefahr, dass weitere Schülerinnen und Schüler abspringen.

Daher seien die Argumente für eine Erhöhung nicht nur gut, sondern geradezu zwingend, zumal die Stadt die Inflation ebenfalls spüre. Schließlich würde man riskieren, dass der Zuschussbedarf weiter steige und die Musikschule in der Bevölkerung immer kritischer gesehen werde.

Die SPD sei hin- und hergerissen, bekannte Hermann Schludi. Man müsse zwar auf die Einnahmen der Stadt achten, man sehe aber auch die Situation der Familien. Er schlug daher vor, im September die Gebühren lediglich um 2,5 Prozent anzuheben und ein Jahr später auf fünf Prozent zu gehen. Das Gremium einigte sich schließlich darauf, keine Empfehlung an den Gemeinderat auszusprechen, der nun in seiner Sitzung am 30. Juni entscheiden muss.

50 Cent mehr

Dagegen empfahl der Ausschuss, dass Eltern im Bereich der Ganztagesgrundschulen für jedes Mittagessen ab 1. September statt 3,50 künftig vier Euro bezahlen müssen. 50 Cent teurer wird das Mittagessen im Schnitt im Sekundarbereich der Aalener Schulen.

Die Stadt nimmt damit zwar 30 000 Euro mehr ein, hat jedoch Ausgaben in gleicher Höhe beim Einkauf des Mittagessens für Personal und Energie. Auch hier hatte Armin Abele vorgeschlagen, die Preise nicht sofort zu erhöhen. Außerdem, regte er an, künftig die Rechnungen für die 630 Schüler, die monatlich das Mittagessen in Anspruch nehmen, nicht per Brief, sondern per Mail zu verschicken, worauf die Stadt eingehen will. Die Mehrheit im Ausschuss votierte für die Preiserhöhung.

Dasselbe hat der Ausschuss auch für den Cafébetrieb im Bürgerspital empfohlen. Die Preise sollen zum 1. Juli so angepasst werden, dass ein Kostendeckungsgrad von 55 Prozent erreicht wird. Danach werden sie jährlich automatisch entsprechend der vom Statistischen Bundesamtes festgestellten Inflationsrate angehoben.