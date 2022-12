Das Mädle hat einen neuen Ortswart

Beim turnusmäßigen Treffen der Aalener Ortswarte ist der langjährige Ortswart des Aalener Weilers Mädle, Michael Streicher, nach 30 Jahren aus diesem Amt verabschiedet worden. Als sein Nachfolger ab dem 1. Januar ist Florian Katzke verpflichtet worden.

Erster Bürgermeister Wolfgang Steidle entließ das Ortswart-Urgestein Michael Streicher feierlich mit einem Präsent und einer Urkunde. Steidle dankte ihm für sein „Wirken über den Zeitraum einer Generation“ und seine gute Arbeit. Auf Nachfrage erzählte Streicher, dass es im Mädle nie ein wirklich großes Ärgernis gegeben habe, „immer nur Kleinigkeiten“.

Steidle bat Streicher, sein Insiderwissen an seinen Nachfolger Florian Katzke weiterzugeben. Für Katzke ist sein Einsatz als neuer Ortswart eine Herzensangelegenheit. Er sei im Mädle aufgewachsen, und der Zusammenhalt sei auch toll. Ob er das Ehrenamt so lange innehaben werde wie sein Vorgänger, werde sich zeigen. Katzke wird ab dem 1. Januar im Amt sein. Als Ortswart fungiert Katzke, wie seine Kollegen, als Bindeglied zwischen den Einwohnern der kleineren Teilorte und der Stadtverwaltung. Sie alle setzen sich für die Belange der Bürger vor Ort ein, geben sie an die Verwaltung weiter und sind nach der Gemeindeordnung als ehrenamtlich Tätige ernannt.