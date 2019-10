Das Märchen der Zauberer geht weiter

Mit etwas Dankbarkeit sind die Bundesliga-Basketballer der HAKRO Merlins Crailsheim nach Sachsen-Anhalt gereist. Durch die Schützenhilfe des SYNTAINICS MBC konnten sich die Zauberer am letzten Spieltag der Vorsaison retten und in der höchsten deutschen Spielklasse bleiben. Trotzdem machten sich die Crailsheimer nicht auf den Weg, um Geschenke zu verteilen. In einer hochspannenden Partie setzte sich die Mannschaft von Tuomas Iisalo mit 87:95 durch und wahrt damit ihre weiße Weste.

Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen früh mit 7:2 in Front. Nach und nach fanden auch die Zauberer in die Partie und Quincy Ford erzielte den Korb zum 19:19-Ausgleich. Kurz darauf schafften die HAKRO Merlins die Führung. Bis zur ersten Viertelpause konnte diese sogar auf 32:23 ausgebaut werden. Die zweiten zehn Minuten gingen weiter sehr intensiv los. Zur Halbzeit stand es 51:59 aus Sicht des MBC. Von Down Town eröffnete Seba Herrera die zweite Hälfte, doch Strahinja Micovic antwortete postwendend für das Heimteam. Per Dreier beendete Jan Span den dritten Abschnitt, beim Stande von 70:79. Mit vier Punkten Vorsprung ging es in die entscheidenden 60 Sekunden. Bei sechs Punkten zog der MBC ein Foul und brachte Quincy Ford an die Freiwurflinie. Dieser verwandelte und sorgte so für den 95:87-Sieg.