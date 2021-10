Wegen Straßensperrungen: Das Linksabbiegen ist hier nun zeitweise tabu

Im Zuge der Sperrungen der Ostrampe und der Wilhelmstraße hat die Stadt auf den Ausweichstrecken an zwei Stellen „nachgesteuert“: Auf der Rötenberg-Brücke dürfen Verkehrsteilnehmer nicht mehr auf die kurze Rampe zur Bahnhofstraße in Richtung Innenstadt abbiegen.

Und wer in Wasseralfingen vom Kreisverkehr bei Alfing her zur Wilhelmstraße fährt, darf am Aldi-Parkplatz nicht mehr nach links auf die Wilhelmstraße und somit auch in Richtung Stiewingstraße und Westheim abbiegen.

Die Absperrbaken auf der Rötenbergbrücke verwehren den Autofahrern, die vom Rötenbergkreisel her kommen, den Weg nach links über die kurze Rampe hinunter zur Bahnhofstraße an die Einmündung beim türkischen Festsaal.

Auf der Rötenbergbrücke dürfen Verkehrsteilnehmer, die vom dortigen Kreisverkehr her kommen, nicht mehr nach links hinunter zur Bahnhofstraße abbiegen. (Foto: Eckard Scheiderer)

Ebenfalls nicht mehr nach links abbiegen dürfen die Verkehrsteilnehmer auf der Auguste-Kessler-Straße in Wasseralfingen, wenn sie aus Richtung des Kreisverkehrs vor der Firma Alfing zur Wilhelmstraße fahren. Über sie könnte man in die Stiewingstraße und damit weiter, vorbei am Westheim und Berufsschulzentrum, auf die Friedrichstraße beziehungsweise auf die Bahnhofstraße gelangen.

Damit könnte man auch aus Richtung Alfing und vom Wasseralfinger Osten her die gesperrte Wilhelmstraße umfahren. Dieser Weg ist nun aber nicht mehr möglich, auch hier verwehren Absperrbaken das Linksabbiegen. Die Verkehrsteilnehmer dürfen von der Auguste-Kessler-Straße her am Aldi-Parkplatz derzeit nur nach rechts in Richtung Wasseralfinger Südkreisel in die Wilhelmstraße abbiegen.

Weshalb die Stadt dies so geregelt hat, erklärt ihre Pressesprecherin Karin Haisch. Auf der kurzen Rampe vom Rötenberg-Kreisel zur Bahnhofstraße hin habe man eine Einbahnregelung angeordnet. Wegen des derzeit erhöhten Verkehrsaufkommens wegen der gesperrten Wilhelmstraße nutzten viele Autofahrer aus Richtung Stadt diesen Weg derzeit, um auf die östliche Verbindungsstraße zu kommen.

Das habe laut Haisch aber zu Störungen im Begegnungsverkehr, insbesondere auch mit Omnibussen, auf der Rampe geführt, auf der eine Engstelle eingebaut sei. Im Interesse der Verkehrssicherheit habe die Stadt dann entschieden, zunächst bis zum Ende der Sperrung der Ostrampe der Hochbrücke einen Einbahnverkehr anzuordnen.

Zumal es möglich sei, über die nördliche Rampe gegenüber und den Kreisverkehr vor der Löwenbrauerei auf die Bahnhofstraße zu kommen. „Wie beobachten die Verkehrssituation und entscheiden dann je nach Einschätzung, ob die Einbahnregelung aufgehoben werden kann, wenn die Maßnahme Ostrampe abgeschlossen ist“, sagt Haisch.

Die Linksabbiegespur an der Auguste-Kessler-Straße ist laut Haisch gesperrt worden, da aufgrund der Sperrung Wilhelmstraße auch die Ampel an der Kreuzung Wilhelmstraße/Stiewigstraße nicht aktiv sei. Der Busverkehr komme vom Alfing-Kreisel und müsse rechts abbiegen in die Wilhelmstraße, um dort die Bushaltestelle beim Aldi zu bedienen.

Längere Rückstaus möglich

Aufgrund des Verkehrsaufkommens und ohne Ampelsignal auf der Wilhelmstraße könne es sein, dass die Fahrzeuge, die links abbiegen wollen, aus der Auguste-Kessler-Straße nicht einfahren können. Deswegen könne es auf der Linksabbiegerspur zu einem längeren Rückstau kommen, insbesondere bei Alfing-Schichtverkehr, der es dann auch unmöglich machen könnte, dass der Bus nach rechts abbiegen kann, da er nicht vorbeikomme, so Haisch.

Um dies auszuschließen, sei der Linksabbieger gesperrt worden. Alternativ können laut Haisch Fahrzeuge aus der Auguste-Kessler-Straße nach rechts abbiegen in die Wilhelmstraße und dann im Kreisel beim „Wilden Mann“ zurück aiuf die Wilhelmstraße in Richtung Abzweigung Stiewingstraße fahren. Oder sie können im Alfing-Kreisel zur Sonnenbergstraße fahren und dort links in den Südkreisel beim „Wilden Mann“ abbiegen.

Beide Sperrungen, so das Fazit der Pressesprecherin, seien also im Hinblick auf eine möglichst geringe Beeinträchtigung des Busverkehrs und der Sicherheit eingerichtet worden.