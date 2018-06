Das Limesmuseum zieht um

Während der Sanierung des Limesmuseums ist die Ausstellung in verkleinerter Form in dem Gebäude am Eingang zum Sankt Johann-Friedhof untergebacht.

Auf kleiner Fläche vermittelt die Ausstellung kompakt dargestellt einen Einblick in das Leben am Limes und lässt zugleich erahnen, welche Bedeutung das römische Reiterkastell einst hatte. Mehr erfährt, wer sich auf den 1000 Meter langen Weg durch den Friedhof und über das Außengelände des Museums macht.

Das Limesmuseum muss saniert werden. Den Baubeschluss soll der Gemeinderat am Donnerstag fassen. Die Gesamtbaukosten liegen bei fast sechs Millionen Euro. Zwei Millionen Euro schießt der Bund zu. Zwei Jahre werden die Sanierung und der Umbau dauern, schätzen die Planer. In dieser Zeit bleibt das Limesmuseum geschlossen. Die meisten der rund 1000 Ausstellungsstücke warten bereits sicher verpackt auf ihren Abtransport. Im Archäologischen Landesmuseum in Ratstatt werden sie gelagert und – soweit notwendig – restauriert. Nur ein sehr kleiner Teil ist in die einstige Leichenhalle umgezogen. Ebenfalls mit umziehen muss das Limesinformationszentrum.

Das Gebäude ist wie geschaffen für ein Römermuseum

LIMU 16/18 steht am Eingang des Interimsgebäudes, dass offiziell am Freitag eröffnet wird. Die Abkürzung weist daraufhin, dass das Limesmuseum hier in verkleinerter Form bis 2018 eine Bleibe gefunden hat. Eigentlich ist das Gebäude wie geschaffen für ein Römermuseum. Gerade im Innern greift die Architektur antike Formen auf. So ist der Terrazzo ein bereits seit der Antike bekannter Bodenbelag und erinnert stark an ein Mosaik. Gleich im Eingangsbereich trifft der Besucher auf ein Modell des Reiterkastells. Von dort schweift der Blick weiter in einen der kleinen Räume, in dem die kindgroße Nachbildung eines aufgeschnittenen Wachturms von der Aufgabe des römischen Grenzwalls erzählt.

Rundgang über das weitläufige Kastellgelände

Das LIMU 16/18 ist zugleich der Ausgangspunkt für einen Spaziergang über das weitläufige einstige Kastellgelände. Die Richtung geben auf dem Boden aufgemalte Pfeile und immer wieder der Hinweis „LIMU 16/18“ vor. Unterwegs erklären große Tafeln dem Besucher, welches Gebäude wo einst stand und welche Bedeutung oder Aufgabe es hatte. Der geschichtsträchtige Weg führt über den Sankt Johann-Friedhof, vorbei an der Johanneskirche, dem ältesten Aalener Gotteshaus, und weiter ins Außengelände des Limesmuseums. Das und die Reiterbaracke bleiben während der Bauzeit zugänglich.

Noch eine gute Nachricht für alle Kinder. Kindergeburtstage können auch im provisorischen Museum gefeiert werden. In der Reiterbaracke ist ebenfalls Platz für allerlei Aktivitäten. Nicht steigen werden indes während der Sanierung des Museumsgebäudes die großen Römertage. Kleine Römertage ohne Militär soll es hingegen geben, sagt Museumsleiter Ulrich Sauerborn. Einen Namen dafür gibt es schon: vita romana, also römisches Leben.