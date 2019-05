Das Leben in Aalen nach den Römern

„Zwischen Kastell und Stadt – Aalen nach den Römern“ ist der Titel einer Sonderausstellung, die bis zum 29. September im Limesmuseum in Aalen zu sehen ist. Dabei zeigt das Archäologische Landesmuseum Baden-Württemberg interessante Dokumente über das frühe Mittelalter in Aalen.

„Im Jahr 260 haben die Römer den Limes in Aalen aufgegeben“, betonte Martin Kemkes vom Landesmuseum in seinem Einführungsvortrag. Im Zuge des Baus der Westumgehung sei 1997 am Sauerbach eine Siedlung mit Holzhäusern entdeckt worden. Diese Siedlung stamme von den Alamannen aus der Zeit um 300. Außerdem habe man dort germanische Keramik gefunden.

Wie Kemkes weiter ausführte, gibt es keine Dokumente über das Leben in Aalen im fünften oder sechsten Jahrhundert. Aus der Zeit der Merowinger im siebten Jahrhundert stammen die Mauerreste bei der Sankt-Johann-Kirche und der mittelalterliche Kalkofen sowie die Bauerngehöfte, die man entlang des Kochers gefunden habe. Kemkes sieht im Gelände um die Sankt Johann Kirche einen interessanten Hinweis auf das frühmittelalterliche Leben in Aalen.

Ein besonderes Exponat der Ausstellung ist ein silberner Holzreifen, der am Ende des Zweiten Weltkrieges in Aalen gefunden wurde. Das Schmuckstück stammt vermutlich aus dem frühen sechsten Jahrhundert und hat sehr wahrscheinlich einmal einer hochgestellten Persönlichkeit gehört.