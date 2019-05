„Das kotzt mich richtig an“: Lindenfarb-Betriebsrätin macht sich mit emotionaler Rede Luft

1. Mai – Tag der Arbeit. Und um genau diese bangen und kämpfen zurzeit einige Menschen im Ostalbkreis. Der aktuellste Fall, gerade ein paar Tage alt: 97 Mitarbeiter werden beim Textilveredeler Lindenfarb entlassen. Die Betriebsratsvorsitzende Katja Kalkreuter hat sich bei der Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) auf dem Aalener Marktplatz in einer spontanen und emotionalen Rede gehörig Luft gemacht.

Spontan deswegen, weil Kalkreuter eigentlich zunächst nicht für eine Rede eingeplant war. Doch DGB-Kreisvorsitzender Josef Mischko hätte sie im Vorfeld darum gebeten, die Öffentlichkeit an den Prozessen teilhaben zu lassen, sagt sie in einem Gespräch nach der Veranstaltung mit den „Aalener Nachrichten / Ipf- und Jagst-Zeitung“. Dazu habe er ihr Redezeit abgetreten.

„Auch die Belegschaft wollte, dass der ganze Fall nochmal aufgerollt wird“, so Kalkreuter. Nach ihrer Rede wird sie sofort umringt. Sie wird umarmt, viele bedanken sich bei der sichtlich mitgenommenen Betriebsrätin. Allen voran Aalens Oberbürgermeister Thilo Rentschler. „Es waren sehr viele Kollegen da“, sagt sie später. „Sogar welche, die gekündigt wurden.“ Unbeschreiblich schön sei diese Solidarität gewesen.

Amt für Entlassungen mitverantwortlich

Vielen sprach sie während ihrer Rede aus der Seele. „Was bei uns zurzeit abgeht, ist mit Worten kaum zu beschreiben. Hier kann ich mir mal so richtig Luft machen“, sagt sie lautstark. Oftmals muss Kalkreuter innehalten, um den Applaus abebben zu lassen. Vor allem nach folgendem Ausruf: „Wir werden klagen.“ Denn Lindenfarb müsse laut der Agentur für Arbeit beweisen, dass ein damals erstes Insolvenzverfahren abgeschlossen sei. Das Unternehmen hatte kein Insolvenzgeld erhalten.

Zwar werde die Klage dem Unternehmen höchstwahrscheinlich nichts bringen. Anderen aber schon, meint Kalkreuter. „324 Mitarbeiter haben die Unterstützung der Agentur erwartet. Aber was haben wir bekommen?“

Die Hinhaltetaktik der Agentur kotzt mich richtig an. Katja Kalkreuter, Lindenfarb-Betriebsrätin

Angeforderte Unterlagen seien zahllose an das Amt gegangen. „Damit hätten sie die Agentur neu tapezieren können“, sagt die Betriebsrätin lauthals. Und ergänzt: „Die Hinhaltetaktik der Agentur kotzt mich richtig an.“

Applaus bei den rund 400 Zuhörern – „mich auch“, ruft einer von ihnen. Für die am vergangenen Montag und Dienstag entlassenen 97 Mitarbeiter sei das Amt mitverantwortlich, resümiert Kalkreuter.

Für ihre authentischen Worte bedankt sich Mischko nach der Rede der Lindenfarb-Betriebsrätin. „Diese Menschen hier haben eine unsichere Zukunft“, sagt er und deutet auf Mitarbeiter, die während der Ansprache mit Transparenten vor und auf der Bühne standen. „Soetwas darf sich nie wiederholen. Das sage ich auch in Richtung der Politik“, so Mischko.

Letztere war in den anderen gehaltenen Reden Thema – allem voran der erstarkende Nationalismus in Europa. „Keine Stimme diesen Volksverhetzern bei der Kommunal- und Europawahl“, fordert der DGB-Kreisvorsitzende. Auch deshalb sei das Motto der Kundgebung in diesem Jahr „Europa. Jetzt aber richtig.“

Und die Probleme seien überall dieselben. Egal ob im Ostalbkreis, in Deutschland oder in Europa. „Wir brauchen Wohnungen“, sagt Mischko in Richtung OB Rentschler und Landrat Klaus Pavel. „Das reicht noch nicht.“ Vielleicht bräuchte es für solche Themen wieder einen „runden Tisch“, so der Kreisvorsitzende.

Gerüchte in Ostalb-Klinik lassen aufhorchen

Den Schlusspunkt setzt Dieter Zandel, Mitglied der verdi-Betriebsgruppe am Ostalb-Klinikum in Aalen. Gesundheit sei keine Ware und Personalmangel ein massives Problem. Mit diesen Themen war zu rechnen. Allerdings lässt Zandel am Ende seiner Rede aufhorchen.

Gerüchten zufolge soll der Verwaltungsrat der Kliniken nach den Wahlen seine Sitzungen nur noch nicht-öffentlich abhalten. Zudem solle die Personalvertretung ausgeschlossen werden. „Falls das so wäre, spräche das für ein eigenartiges Demokratieverständnis“, so Zandel. Und fügt an: „Wenn es so kommen sollte, dann hoffe ich auf einen öffentlichen Aufschrei.“