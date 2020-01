Die Vesperkirche in der Magdalenenkirche beginnt am Sonntag, 2. Februar mit einem Eröffnungsgottesdienst. Am Tag zuvor, am 1. Februar, gibt es außerdem in der Magdalenenkirche ab 17 Uhr ein Benefizkonzert zugunsten der Vesperkirche mit dem Blechbläserensemble „Luft nach oben“. Das Konzert steht unter dem Motto „Licht leuchtet auf die Dunkelheit“.