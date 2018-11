Das ist der Volkstrauertag auf der Ostalb

Über Bedeutung und Inhalt des Volkstrauertages müsse man angesichts aktueller Entwicklungen und des Ausmaßes von Krieg und Gewalt in der Welt neu nachdenken. Das hat die Grünen-Bundestagsabgeordnete Margit Stumpp am Sonntag bei der zentralen Gedenkfeier beim Mahnmal auf der Schillerhöhe gefordert. Der Volkstrauertag warne vor den Gefahren einer nationalen Selbstüberschätzung wie zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts, die in die Schlachtfelder zweier Weltkriege geführt habe, sagte OB Thilo Rentschler.

Die Parlamentarierin zeichnete in ihrer Gedenkrede die Entwicklung des Volkstrauertages nach, der seit 1925 begangen wird. Er sei zunächst nur den gefallenen deutschen Soldaten gewidmet gewesen, die Nazis hätten einen „Heldengedenktag“ daraus gemacht, die DDR sogar einen Kampftag gegen den Faschismus. Auch im Westen hätten sich seine Inhalte im Laufe der Jahre gewandelt hin zu einem Gedenken aller Opfer von Krieg, Gewalt und Terror.

Nun sei jedoch die Frage, ob man sich angesichts der globalen Restauration von Nationalismus und Militarismus nicht intensiver damit beschäftigen müsse, was es bedeute, aller Opfer zu gedenken, sagte Stumpp. Es gebe viele Parallelen zum Ende des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren. Die Weimarer Republik habe ein sehr schwaches demokratisches Fundament gehabt und sei heillos überfordert gewesen. Aber auch die nach dem Zweiten Weltkrieg gewachsene liberale Demokratie gerate unter Druck.

Stumpp: „Waren wir uns unserer Werte zu sicher? Haben wir vergessen, dass wir uns Demokratie immer wieder neu erarbeite und inzwischen offensiv verteidigen müssen, dass Freiheit und Frieden keine Selbstverständlichkeit sind?“ Die Gefahr, fuhr die Abgeordnete fort, dass mit dem Morden immer mehr die Emotionen eines Spiels, also Freude und Erfolgserlebnis verbunden würden und nicht Schmerz und Gewalt, sei groß. Umso wichtiger sei es, am Volkstrauertag inne zu halten und über die Mechanismen nachzudenken, die sich hinter Krieg und Gewalt verbergen.

OB Rentschler erinnerte ebenfalls an das Ende des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren mit Millionen von Toten und Verletzten, mit unendlichem Leid und großem Schmerz. Umso unfassbarer sei, dass 20 Jahre später das grausame Töten erneut begonnen habe. In das Gedenken falle aber auch das Licht der Hoffnung: Seit mehr als 70 Jahren lebe man in den allermeisten Teilen von Europa in Frieden, Freiheit und Wohlstand.

Für Frieden und Freiheit einstehen

„Nie wieder Krieg“ sei das folgerichtige Fazit nach 1945 gewesen. Dies dürfe jedoch kein Lippenbekenntnis bleiben. Alle müssten für Frieden und Freiheit einstehen. Daher helfe die Stadt Aalen in den ärmsten Regionen der Welt und setze mit dem Schulbauprojekt für syrische Flüchtlingskinder in Antakya ein Zeichen der Menschlichkeit. Auch der Freundschaftsvertrag mit der mosambikanischen Stadt Vilankulo sei ein wichtiges Signal der Solidarität und Mitmenschlichkeit. Die Patenschaft für die Gemeinschaft der Wischauer Sprachinsel könne auf einen langen Zeitrum zurückblicken, denn die Wischauer hätten nach dem Zweiten Weltkrieg keine Bleibeperspektive gehabt. Sie seien aus ihrer Heimat vertrieben worden. Auf der Ostalb hätten viele eine neue Heimat gefunden.

Der Volkstrauertag, fuhr Rentschler fort, sei aber auch Anlass, sich der Grundwerte und der rechtsstaatlichen Prinzipien in Deutschland wieder bewusst zu werden. Demokratie sei wunderbar, aber kein Wunder. Die jüngsten Entwicklungen und Wahlergebnisse in Europa müssten zu intensivem Nachdenken bewegen. Die Abkehr von den Volksparteien und der Rechtsruck seien Anlass, sich um die Zukunft der Demokratie zu sorgen.

Pastoralreferentin Karin Fritscher brachte in einem Gebet die Bitte an Gott um Frieden zum Ausdruck. Die Gedenkfeier umrahmte das Städtische Orchester unter der Leitung von Christoph Wegel. Sie endete mit einer Kranzniederlegung.