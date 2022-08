Das Herz des Rock’n’Roll schlägt am Wochenende am Fuß des Galgenbergs

Mit „The Heart of Rock’n’Roll“ von Huey Lewis hat das Vereinsorchester am Freitagabend das 21. Galgenberg-Festival eröffnet. Drei Aufbau- und Probetage voller Hitze liegen hinter den zahlreichen Helferinnen und Helfern und den 28 Musikerinnen und Musikern der unterschiedlichsten Aalener Bands. Noch am Freitagnachmittag wurde letzte Hand an der Bühne angelegt – natürlich mit dem ständigen Blick auf die verschiedenen Wetter-Apps, denn für den Abend war ein Gewitter angesagt. Den ersten Festival-Abend gestaltetet traditionell die vereinseigene Aalen-All-Star-Band Vereinsorchester mit den unter der Leitung von „Konzertmeister“ Matthias Kehrle einstudierten Stücken, darunter unter anderem mit „Call Me The Breeeze“ von Lynyrd Skynyrd oder auch „Rock Me Amadeus““ von Falco. Am Samstagabend startet der Festivalabend um 19.30 Uhr (Einlass 18 Uhr) mit der jungen, neunköpfigen Ellwanger Band Lilak um Tim Hunke, anschließend sind Red Hot’n Blues aus Heidenheim um den stimmgewaltigen Wirt Michel Kneule dran. Top Act ist die Bremer Band Flo Mega & The Ruffcats. Weitere Infos gibt’s unter www.galgenberg-festival.de