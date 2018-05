Das Theater der Stadt Aalen veranstaltet mit der VHS Aalen und dem Büro für Chancengleichheit einen philosophischen Abend am Montag, 14. Mai, um 19 Uhr im Alten Rathaus in Aalen. Philosophin Karen Joisten stellt in ihrem Vortrag „Heimat Mensch? Anthropologische Perspektiven“ die Frage nach der Heimat als eine anthropologische Frage und deutet den Menschen primär als ein heimatliches Wesen. Bei einem anschließenden Gespräch im Theatercafé können Besucher mit der Philosophin erörtern, wie die Menschen Aalen das besondere Profil geben, und ob nicht eventuell auch Wetter und Wasserhärtegrad einen Einfluss auf das Heimatgefühl haben kann. Anmeldungen sind unter 07361 / 522 600 und kasse@theateraalen.de möglich, aber nicht notwendig.

