Das gute Gefühl bei der Trainerrochade

Bei der HG Aalen/Wasseralfingen setzt die Trainerrochade ein. Und die ist gewollt. Besonders prägnant sind die Veränderungen nach dem Ende der Saison bei den beiden Top-Mannschaften, den Damen und den Herren.

Los geht es bei der Männern. Nach dem Abschied zum Schluss der Spielzeit der Trainer Roland Kraft und Gerhard Bleier, nach ihrer Meisterschaft in der Handball-Bezirksklasse, ist ein Nachfolger gefunden worden: Jürgen Bauer (62).

Der Giengener arbeitete zuletzt zwölf Jahre lang im schweizer Handball. Bauer sah sich auch schon HG-Spiele an. „Er kennt sich aus, es passt perfekt. Ich habe ein gutes Gefühl, dass es passt“, erklärt HG-Vorsitzender Ulrich Walter gegenüber den „Aalener Nachrichten“.

Bauer wird in der kommende Saison einen Bezirksligisten übernehmen - in dem spielt Roland Krafts Sohn Jonas weiterhin eine tragende Rolle. Doch die Damen wird Jonas Kraft nicht mehr trainieren - der siebte Platz in der Tabelle war sein letztes Werk. Er wird zukünftig für die C-Jugend der HG verantwortlich sein - mit seinem Bruder Florian, auf Bezirksebene.

„Das ist Gold Wert“, sagt Walter zu Engagement der Krafts. Denn die Nachwuchsarbeit der HG wird eine (kraft-)volle Angelegenheit. Roland Kraft wird fortan die A-Junioren coachen. Nach seinem Abgang als Meister wird der Übungsleiter den Unterbau für den Neu-Bezirksligisten weiter an den Herrenbereich heranführen. „Ich bin froh, dass ich die Herren mit dem Aufstieg beenden konnten“, merkt Roland Kraft an.

Nach sieben Jahren- Rückkehr zu den Wurzeln

Der neue A-Jugend-Mann kehrt nach sieben Jahren Männerhandball zurück in die Jugendarbeit. Erste Trainingseinheiten liefen schon parallel mit den Herren.

Die Jugend ist wieder eine andere Generation, im Vergleich zu den Männer müsse er Dinge „anders vermitteln“. „Man merkt, dass es etwas anderes ist“, so Roland Kraft, der sich auf die neue Aufgabe freut. Er wird für die Verzahnung der Junioren und Herren sorgen, denn die HG installiert auch eine dritte Mannschaft in der Kreisliga B, in der die jungen Spieler schon einmal an die Männer-Luft gewöhnt werden. Die A-Jugend selbst spielt auf Bezirksebene - möglicherweise in der Bezirksliga, wenn es mit der Qualifikation klappt.

Roland Krafts bisheriger Trainerkollege Bleier widmet sich künftig dem Frauenhandball. „Es freut uns, dass uns das gelungen ist“, frohlockt Walter. Vielleicht steht auch noch eine Lösung für eine Co-Stelle der Damen an.

Nicky Herderich könnte nach ihrem Karriere-Ende einsteigen - so hofft Walter. Herderich kennt die Mannschaft schließlich aus dem Effeff. Die sonstigen neuen Trainer werden ihre Mannschaften noch kennen lernen.