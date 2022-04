Das Grundproblem der City: Es fehlt an Flächengrößen

Die hitzige Debatte um den Modepark Röther und Gentners Pläne im Industriegebiet West offenbart ein Grundproblem, das schon lange in Aalen schwelt: Es fehlt in der Innenstadt an Flächengrößen, die einen attraktiven Einzelhandelsmix auch für die Zukunft sicherstellen können.

Wenn aus ehemals vermeintlich stattlichen Ladenflächen Hotelleriebetriebe oder Dienstleistungsbüros werden, unterstreicht das diesen Mangel zusätzlich. Die Stadt muss diesem Problem dringend und nachhaltig begegnen. Mit dem bisherigen Klein-Klein bei den Ladenflächen jedenfalls lässt sich der innerstädtische Einzelhandel dauerhaft nicht stärken.

In anderen Städten haben sich etwa benachbarte Hausbesitzer längst zusammengeschlossen und ihre Ladenflächen baulich so vereint, dass daraus etwas Größeres entstanden ist. Und wenn es gilt, in Zukunft weitere größere Areale in der Innenstadt oder an ihrem Rand zu entwickeln, darf man – bei allem dringenden Bedarf – nicht nur an Wohnungen denken. Hier könnten mit solche Flächen entstehen, die am Ende sogar Magnete wie Elektronikmärkte in Aalens City (wieder) einziehen lassen könnten.