Das große Führerscheinquiz stellt das Wissen der Autofahrer im Ostalbkreis auf die Probe

Der eigene Führerschein ist für viele Menschen weit mehr als allein die amtliche Erlaubnis zum „Steuern eines Kraftfahrzeugs“, wie es in Behördenkreisen so schön heißt. Das merkt man spätestens daran, wie sehr die alten „Lappen“ zum Gesprächsthema geworden sind, seit die ersten Jahrgänge die graue Pappe gegen moderne Führerscheine im Scheckkartenformat eintauschen müssen.

Grund genug für Schwäbische.de, ein großes „Führerschein-Spezial“ zu veröffentlichen. Mit einem Quiz zur Mobilität im Ostalbkreis und Deutschland sowie einem Ratespiel, für das einige bekannte Persönlichkeiten aus der Region ihre alten Führerscheinfotos beigesteuert haben. Zum Abschluss wartet außerdem eine Führerscheingeschichte der ganz besonderen Art auf Sie.

Testen Sie im ersten Quiz, wie sehr Sie in Sachen Mobilität den Durchblick haben. In den vergangenen Jahren hat es in Deutschland sowie auch im Ostalbkreis einige Entwicklungen gegeben, die wohl die meisten überraschen dürften.

Das Führerscheinfoto hat es längst zu einem eigenen Berühmtheitsstatus geschafft. Gelten für die Passbilder heutzutage strikte Regeln, waren ein zufriedenes Lächeln und eine gekonnte Fotopose früher noch gerne gesehen.

Das Resultat ihres Fotoshootings als Fahranfänger tragen viele seit Jahrzehnten in ihren „Lappen“ mit sich herum. Da dürfte es dem ein oder anderen Polizisten in der Verkehrskontrolle schon schwergefallen sein, Führerscheinfoto und die Person am Steuer des angehaltenen Fahrzeugs abzugleichen.

Testen Sie im großen Ostalb-Führerschein-Quiz, ob Sie die alten Führerscheinfotos ihren bekannten Besitzern aus der Region richtig zuordnen können.

Für den Fahrschüler, der soeben seine Prüfung bestanden hat, bedeutet der „Lappen“ in den Händen Freiheit und Unabhängigkeit. An die erste Fahrstunde, das erste Auto, oder die erste Fahrt in den Urlaub erinnern sich die meisten ihr Leben lang.

Für die Jahrgänge 1953 bis 1958 ist jetzt die Zeit gekommen, sich wieder von dem geliebten Stück Pappe zu trennen und ihn gegen einen modernen Führerschein im Scheckkartenformat einzutauschen. Grund genug, um in Erinnerungen zu schwelgen.

Vor allem, wenn die Geschichte hinter dem Führerschein so spannend ist, wie die von Dorothea Beyrle. Die Ellwangerin gab am Tag ihrer Führerscheinprüfung auch noch ihrem Mann das Ja-Wort. Im Video sehen Sie die ganze Geschichte.

Es ist eine unglaubliche Geschichte. Am 15. März 1963 ging es für eine Ellwangerin von der Führerscheinstelle direkt zum Standesamt. Wie die heute 84-Jährige den Tag in Erinnerung hat.

Haben Sie noch eine interessante Führerscheingeschichte? Erzählen Sie sie uns unten in den Kommentaren.