Das große Manko: Zu viele Gegentore

Als Tabellen-13. liegt Fußball-Bezirksligist SV Wört eigentlich voll im Soll. Die abgelaufene Hinrunde hat allerdings auch gezeigt, dass der Neuling dem Abstiegskampf nicht entfliehen kann, wenn sich die eigene Abwehr nicht steigern sollte. Ein Heimerfolg am Sonntag gegen die offensivstarke TSG Schnaitheim würde die Ausgangslage merklich verbessern.

Dieses Ergebnis hat gesessen: Mit 0:7 ist der SV Wört am vergangenen Samstag beim TV Neuler abgeschossen worden. „Es ist alles gegen uns zusammen gekommen“, resümiert Abteilungsleiter Andreas Fuchs, der aber auch betont, „dass wir auf einen starken Gegner getroffen sind, der aktuell einen richtigen Lauf hat.“ Es war ein rabenschwarzer Tag, den der Neuling so schnell wie möglich abhaken will. „Im Endeffekt wiegt das 0:7 genauso schwer wie die vorherige 0:1-Niederlage gegen Lauchheim2, meint Fuchs, der hofft, dass dieser Tiefschlag dem SVW nicht langfristig schadet.

Unzufrieden mit der Ausbeute

Immerhin hat Wört eine über weite Strecken ordentliche Hinserie gespielt, belegte bislang noch zu keinem Zeitpunkt einen direkten Abstiegsplatz und überraschte zudem mit dem 2:0-Erfolg über Klassenprimus Neresheim.

Mit der bisherigen Ausbeute von 13 Zählern ist Fuchs dennoch nicht zufrieden. Besonders, dass der SVW gegen die direkten Konkurrenten Lorch (3:6) und Heidenheim (1:3) leer ausging, schmerzt noch. „Drei weitere Punkte sollten wir noch holen und diesen Stand nach der Winterpause verdoppeln, dann könnte es zum Klassenerhalt reichen“, rechnet der Abteilungsleiter vor. Das größte Manko bleibt aber die eigene Defensive. „Wir bekommen weiterhin zu viele Gegentore“, so Fuchs, „und dann tut es eben Schläge wie in Neuler.“ Zum Jahresabschluss 2018 empfängt der SV Wört (13./13 Punkte) die TSG Schnaitheim (7./24) und damit zugleich den ligaweit besten Angriff. Mit 40 Toren hat die TSG in den bisherigen 15 Spielen ebenso viele geschossen wie Wört kassiert hat – zweieinhalb Treffer im Schnitt. Dennoch sagt Fuchs, dass Schnaitheim „ein Gegner ist, der mitspielt, und der uns liegt.“ Auf dem Papier ist der Ex-Landesligist Favorit, doch bereits im Hinspiel auf fremdem Platz konnte der SVW ein mehr als achtbares 1:1-Remis erringen. „Ein Sieg ist für uns Pflicht“, fordert Fuchs und fügt hinzu: „Wenn uns das gelingt, dann bin ich fest überzeugt, dass wir am Ende drinbleiben werden.“

Auch die Mitkonkurrenten im Tabellenkeller wollen das von Negativserien geprägte erste Saisonhalbjahr möglichst positiv abschließen. Der TV Heuchlingen (12./15) empfängt Mitaufsteiger AC Milan Heidenheim (15./10) zu einem wegweisenden Duell. Die SGM Kirchheim/Trochtelfingen (14./12) hat zuletzt durch den 3:2-Coup gegen Vizemeister Waldhausen aufhorchen lassen und rechnet sich auch gegen die TSG Hofherrnweiler II (9./22) Chancen aus, zumal der Neuling zuletzt schwächelte und nur eines der vergangenen fünf Partien gewinnen konnte.

Ellwangen muss punkten

Besonders kritisch ist die Lage für den FC Ellwangen (16./6) nach der bitteren 2:3-Pleite in Heuchlingen. Gelingt dem Schlusslicht im schweren Auswärtsspiel beim FV 08 Unterkochen (4./29) kein Erfolgserlebnis, so könnte der Rückstand ans rettende Ufer auf bis zu zehn Zähler anwachsen. Die Ellwanger Chancen stehen denkbar schlecht: Immerhin ist der FVU seit nunmehr zehn Spieltagen ungeschlagen und gehört damit dem erlesenen Kreis der Aufstiegsanwärter an. Während Unterkochen und auch der TV Neuler (6./26) weiterhin auf dem Vormarsch sind, hat der SV Waldhausen (5./26) im Rennen um die Spitzenplätze zuletzt an Boden verloren. Im Gastspiel beim Tabellennachbarn in Neuler wird das Rohsgoderer-Team sicherlich alles daran setzen, um wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden. Ein Mutmacher: Die letzten vier Duelle mit Neuler entschied der SVW allesamt für sich, im ersten Aufeinandertreffen vor ziemlich genau drei Monaten gelang ein 5:0-Kantersieg.

Der SV Lauchheim (8./23) wird derweil versuchen, der TSG Nattheim (2./30) ein Bein zu stellen und sich damit für die herbe 0:3-Hinspielpleite zu revanchieren. Die SG Bettringen (3./30) muss gegen die Sportfreunde Lorch (11./17) dringend dreifach punkten, um dem SV Neresheim (1./36) weiterhin auf den Fersen zu bleiben. Der souveräne Herbstmeister will vor fremder Kulisse beim VfL Gerstetten (10./17) seine Erfolgsserie um den fünften Sieg erweitern und damit seine Vormachtstellung weiter ausbauen.