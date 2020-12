Das Friedenslicht kommt auf die Ostalb

Das Friedenslicht von Bethlehem kommt ins Dekanat Ostalb. Wer es in Empfang nehmen und weitergeben möchte, sollte Laternen oder andere geeignete Gefäße zum Transport mitbringen. So können alle Interessierten das Licht weiterverteilen und mithelfen, dass dieses Symbol der Hoffnung auf Frieden an Weihnachten in zahlreichen Kirchengemeinden und Wohnzimmern, Krankenhäusern und Kindergärten, Seniorenheimen, Asylbewerberunterkünften, Rathäusern und Justizvollzugsanstalten leuchtet.

Für den Dekanatsbezirk Aalen wird das Friedenslicht am Sonntag, 13. Dezember, um 18.15 Uhr auf dem Platz vor dem Hauptbahnhof ankommen und mit einer kleinen Feier begrüßt werden. Auf die Einhaltung der Abstandsregeln und die Maskenpflicht muss geachtet werden. Der Gottesdienst wird von der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen (ACK) in Aalen verantwortet und gestaltet von Pastor Rainer Zimmerschitt, Pastoralassistent Hans-Christian Richter und Pfarrer Bernhard Richter.

Auch im Dekanatsbezirk Schwäbisch Gmünd wird das Friedenslicht am Sonntag, 13. Dezember, um 17 Uhr mit einer Andacht im Heilig-Kreuz-Münster begrüßt. Es wird gebeten, dazu mit maximal zwei Personen pro Gemeinde zu kommen. In den folgenden Tagen wird das Friedenslicht in den Gmünder Kirchen verteilt.

Im Dekanatsbezirk Ellwangen kann das Friedenslicht ab Montag, 14. Dezember, in der Basilika, bei den Combonis in der Innenstadt an der Pforte und auf dem Schönenberg abgeholt werden.

Im Dekanatsbezirk Neresheim kann das Friedenslicht ab Donnerstag, 17. Dezember, in den Gemeinden der Seelsorgeeinheit Ries (Flochberg, Dirgenheim, Kirchheim, Härtsfeldhausen, Pflaumloch und Utzmemmingen) abgeholt werden.