Das erste Törchen: Lebendiger Adventskalender öffnet sich

Es ist nass und kalt gewesen, aber vor dem evangelischen Gemeindehaus am Gmünder Torplatz hatte sich trotzdem eine große Schar versammelt, um der Feier zur Eröffnung des Lebendigen Adventskalenders beizuwohnen. In diesem Jahr gibt es ihn in der zehnten Auflage.

Die Posaunen unter Leitung von Wolfgang Böttiger stimmten festliche Klänge an, und Pfarrerin Caroline Bender begrüßte alle auf dem dunklen Platz, der durch ein Feuer ganz hell erschien. Sabine Weinbrenner las den Adventspsalm 24. Christine Krauth erzählte die biblische Geschichte von der Verheißung einer Geburt an Elisabeth und Maria. Den Ruf „Habt keine ‚Angst“, der vom Engel in der Geschichte ausging, nahm Pfarrer Bernhard Richter auf und betonte, dass es Gott sei, der Licht in die dunkle Welt bringe. Auch alle, die in den nächsten 23 Tagen vor ihren Häusern zum Lebendigen Adventskalender einladen, seien Boten des Lichts, und daher holten alle eine Kerze im Behälter ab und trugen sie in ihr Wohngebiet. Mit Adventsliedern und Segen schloss die Feier, der sich ein gemütliches Zusammensein anschloss.