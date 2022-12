Das erste Silvesterfeuerwerk seit drei Jahren: Doch manche verzichten freiwillig

Das erste Mal nach zwei Corona-Jahren gibt es an Silvester kein bundesweites Böllerverbot mehr. In diesem Jahr darf es zum Jahreswechsel wieder leuchten und krachen, auch in Aalen. Viele freuen sich darauf, endlich wieder mit einem Feuerwerk das neue Jahr zu begrüßen. Andere nennen gute Gründe, warum es besser ohne geht.

Feuerwerkskörper dürfen von Donnerstag, 29., bis Samstag, 31. Dezember, verkauft werden, berichtet die Stadt Aalen. Gezündet werden dürfen die Böller und Raketen nur am 31. Dezember und 1. Januar von Erwachsenen. 2020 und 2021 war all dies verboten, um die Krankenhäuser in den Hochzeiten der Corona-Pandemie zu entlasten. Nun erwartet der Handelsverband Baden-Württemberg eine umso größere Nachfrage. „Es gibt einen Nachholbedarf. Einige sind schon heiß darauf“, sagte ein Sprecher am Donnerstag in Stuttgart. In Aalen und Ellwangen gibt es aber auch andere Stimmen.

„Ich bin kein Freund des Böllerns, aber ich akzeptiere es“, sagt Josef Funk, der Inhaber des gleichnamigen Bekleidungshauses am Spritzenhausplatz und Vorsitzende des Innenstadtvereins ACA. Selbst in der Altstadt ansässig, weiß er, wie riskant es ist, Feuerwerk inmitten von alten Häusern zu veranstalten. Und erinnert daran, dass es im ehemaligen Modehaus Kiesel deswegen einmal zu einem Brand gekommen sei. Außerdem weist Funk auf den Stress hin, den lautstarke Knallerei für Hunde und andere Tiere bedeute. „Deshalb sollten wir sie reduzieren“, findet der ACA-Vorsitzende. Gleichwohl ist er sich bewusst, welchen Spaß vor allem Kinder am Feuerwerk haben können, und möchte seinen Mitmenschen die Freude daran nicht nehmen. „Ich selbst böllere eben nicht.“

Achim Pfeifer, der Vorsitzende der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach und Polizist, sagt: „Ich wundere mich darüber, dass die Diskussionen über die Silvester-Knallerei erst jetzt richtig in den Fokus gerückt sind. Dass dies ein Unsinn ist, hätte man schon vor vielen Jahren erkennen können. Ich habe dafür überhaupt kein Verständnis, Millionen von Euro in die Luft zu schießen und gleichzeitig nicht nur die Natur zu verschmutzen, sondern auch die Tierwelt zu erschrecken. Ich kann den Sinn dahinter überhaupt nicht erkennen – und das nicht erst seit jetzt, sondern das war schon in den vergangenen Jahrzehnten nicht anders. Ich selber habe noch nie Silvesterraketen gekauft, auch als Jugendlicher nicht. Von Verboten halte ich aber nichts und kann auch andere Seiten verstehen, denn in Deutschland wird ohnehin schon viel zu viel reguliert.“

Anselm Grupp, der Presse- und Kulturamtschef der Stadt Ellwangen, sieht die Diskussion um das Böllern differenziert. „Ich persönlich gebe für Feuerwerk kein Geld aus. Wobei ich ein schönes Feuerwerk mal ganz gerne sehe. Da habe ich durchaus etwas über. Das sind aber solche konzentrierten Feuerwerke zu entsprechenden Anlässen, mit musikalischer Untermalung. Das finde ich schon großartig“, sagt Grupp. Das habe bis vor wenigen Jahren auch nur selten stattgefunden, was es noch besonderer gemacht habe. „Als unsere Kinder kleiner waren, habe ich auch Böller gekauft, damit sie, unter Aufsicht natürlich, etwas zum Schießen hatten. Da hatten die Kinder natürlich ihre Freude daran. Man sollte tatsächlich nicht alles mit Klima und Krieg in Verbindung bringen“, sagt Grupp. Wenn er dann durch Straßen gehe und die Böllerreste sehe, für die vielleicht mehrere Hundert Euro ausgegeben worden sind, sagt er: „Das muss dann vielleicht auch nicht sein. Ich bin aber auch nicht derjenige, der sagt: Nein, gar nicht.“

„Ich war noch nie fürs Böllern“, erklärt der Pfarrer der Aalener Stadtkirche, Bernhard Richter. Gegen Wunderkerzen und Sonnenräder, über die Kinder sich freuen, habe er nichts. Bei allem anderen halte er es mit der Aktion „Brot statt Böller“ des evangelischen Hilfswerks Brot für die Welt. „Einerseits verstehe ich das Bedürfnis, das neue Jahr mit Feuerwerk zu begrüßen, andererseits finde ich es sinnlos“, so Richter. „Wenn ich am Neujahrsmorgen hinaus auf die Straße gehe und sehe, was von der Knallerei übrig ist, dann wird mir erst recht bewusst, wie viel Geld hier in wenigen Minuten verbrannt wurde.“ Geld, das vielen Menschen helfen würde, die selbst wenig haben.

Und noch etwas ganz anderes treibt den evangelischen Pfarrer um: Für seinen diesjährigen Jahresbericht habe er die Zahl der Kirchen-ein- und -austritte verglichen. 45 Taufen und Eintritten stünden 220 Beerdigungen und Austritte gegenüber. „Das macht ein Minus von 180.“ Darunter seien auch Austritte von Menschen älterer Jahrgänge. „Das muss einen aufschrecken, wie es die Silvesterböller tun.“