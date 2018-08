Das erste Gipfeltreffen der noch jungen Saison

Der zweite Spieltag in der Fußball-Kreisliga B steht an und es warten bereits die ersten Spitzenspiele. Über allem schwebt die Frage, welche Teams ihren geglückten Auftakt veredeln und gleich zu Saisonbeginn eine kleine Serie starten können.

Kreisliga B III: Mit dem Aufeinandertreffen der beiden Aufstiegsaspiranten SG Schrezheim (1./3) und SV Jagstzell (2./3) steht direkt ein erstes Gipfeltreffen bevor. Beide Teams sind jeweils mit einem souveränen Sieg gut aus den Startlöchern gekommen, müssen nun aber nachlegen, um ihren Auftakterfolg zu veredeln. Bereits in der vergangenen Runde hatten sich der Fünfte und Dritte der Endabrechnung zwei spannende Partien mit engem Ausgang geliefert.

Jagstzell hatte in Schrezheim knapp mit 4:3 die Oberhand behalten, ebenfalls auf fremdem Platz jubelte die SG nach dem 3:2-Rückspielsieg. Auch für das neuerliche Duell scheint kein Favorit erkennbar, zumal die Erkenntnisse aus den bisherigen Pflichtspielen äußerst gering ausfallen. Der Ausgang des bevorstehenden Spitzenspiels dürfte da schon deutlich mehr über das wahre Leistungsvermögen der beiden Kontrahenten aussagen.

Auch die weiteren Mannschaften, die am ersten Spieltag dreifach punkten konnten, stehen vor richtungsweisenden Partien. Die SGM Union Wasseralfingen II (2./3) muss nach ihrem starken Auftritt der Vorwoche bei der SGM Rindelbach/Neunheim (11./0) bestehen, die SGM Fachsenfeld/Dewangen (4./3) hat den SV Wört II (7./1) zu Gast und die Sportfreunde Eggenrot (5./3) wiederum sind bei der DJK SV Aalen (12./0) gefordert.

Die Sportfreunde Rosenberg (10./0) hingegen wollen in ihrem zweiten Heimspiel in Folge endlich ins Rollen kommen, zumal mit dem SSV Aalen II (14./0) ein absoluter Underdog beim letztjährigen A-Ligisten antreten muss. Auch der FC Ellwangen II (13./0) erhofft sich gegen den TV Neuler II (9./1) die ersten Zähler für das eigene Konto, der TSV Hüttlingen II (8./1) und der SV Dalkingen (6./1) wollen im zweiten Anlauf mehr erreichen als nur ein Remis.

Kreisliga B IV: Der SV DJK Nordhausen-Zipplingen (1./3) feierte mit dem 5:1-Erfolg in Unterkochen einen gelungen Start. Nur zu gerne möchte man die Spitzenposition weiter halten, bei Mitabsteiger FC Röhlingen (9./0) wartet aber ein ernstzunehmender Prüfstein. Der FCR hatte sich am vergangenen Sonntag hauchdünn mit 0:1 beim SC Unterschneidheim (5./3) geschlagen müssen. Der SCU seines Zeichens möchte nun im zweiten Heimspiel in Folge gegen den gleichauf liegenden Kösinger SC (5./3) nachlegen. Zwei weitere Duelle, in denen sich die Sieger des ersten Spieltages begegnen, versprechen Spannung. Der RV SpVgg Ohmenheim (2./3) will im Gastspiel beim SV Lippach (5./3) an den 4:0-Kantersieg gegen Waldhausen II anknüpfen, die SGM Riesbürg (3./3) muss ihre gute Frühform im Spitzenspiel bei der SGM Röttingen/Oberdorf/Aufhausen (4./3) bestätigen. Sechs weiteren Teams bietet sich die Chance, das erste Erfolgserlebnis verbuchen zu können. Der SV Elchingen (9./0) will seine 0:1-Auftaktpleite in Kösingen vergessen machen und die SGM Kirchheim/Trochtelfingen II (9./0) bezwingen. Ebenso will der Vorjahresdritte FSV Zöbingen (12./0) einen Fehlstart vermeiden und sich mithilfe eines Dreiers gegen den FV Unterkochen II (13./0) wieder an die Spitzengruppe heranpirschen. Des weiteren steht die Begegnung der Kellerkinder SV Waldhausen II (14./0) und SV Lauchheim II (8./0) an.

Kreisliga B V: Nach dem missglückten Saisonstart peilt Absteiger FC Härtsfeld (9./0) sein erstes Erfolgserlebnis an, darf die formstarken Gastgeber des SV Eintracht Staufen (1./3) aber keinesfalls unterschätzen. Die SGM Auernheim/Neresheim (3./3) will hingegen an ihren 2:0-Sieg gegen Härtsfeld anknüpfen, um auch beim SV Bolheim (1./3) zu bestehen und durch einen Sieg möglicherweise die Tabellenführung zu übernehmen.