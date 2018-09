Das erste Gipfeltreffen der jungen Saison

Die Spielgemeinschaften aus Fachsenfeld/Dewangen und Riesbürg marschieren in der Fußball-Kreisliga B bislang unangefochten vorneweg. Die beiden Spitzenreiter wollen ihren Nimbus weiterhin wahren und so lange wie möglich ohne Punktverlust bleiben. Doch vor allem die Riesbürger haben beim derzeit schärfsten Verfolger einen dicken Brocken zu bewältigen.

Kreisliga B III: Fünf Spiele, fünf Siege und die Verfolger vorzeitig distanziert – der Saisonstart der SGM Fachsenfeld/Dewangen (1./15) hätte kaum besser verlaufen können. Und die Chancen, dass der Klassenprimus auch weiterhin auf der Erfolgswelle reitet, stehen alles andere als schlecht. Gegen Ellwangen II (12./3), das erst einen Erfolg verbuchen konnte, erwartet Fachsenfeld/Dewangen eine durchaus machbare Aufgabe. Die Konkurrenz dürfte sich voraussichtlich auch in den kommenden Wochen schwer tun, mit der SGM Schritt zu halten. Der SV Jagstzell (8./7) ist durch die 1:2-Niederlage gegen den Spitzenreiter in der Tabelle weiter zurückgefallen und droht den Anschluss zur Spitze frühzeitig zu verlieren. Für den SVJ ist ein Heimsieg Pflicht, doch auch die Gäste aus Eggenrot (2./12) haben als derzeit oberster SGM-Verfolger nichts zu verschenken. Neuler II (3./10) hat bislang positiv überrascht und ist an die Spitze vorgeprescht, muss seine starken Auftritte im Gastspiel in Rosenberg (9./6) aber erneut bestätigen. Der langjährige A-Ligist wiederum könnte durch einen Sieg wieder näher an die interessanten Plätze heranrücken. Vorgelegt hat in dieser Hinsicht die SG Schrezheim (4./9) durch ihren 2:1-Erfolg gegen den zuvor unbezwungenen SV Dalkingen (6./9) am Mittwochabend, Tabellennachbar Union Wasseralfingen II (5./9) ist wiederum am Sonntag beim Letzten SSV Aalen II (14./1) gefordert. Rindelbach/Neunheim (10./6) und der TSV Hüttlingen II (7./8), die sich im direkten Duell gegenüber stehen, wollen sich hingegen vom Tabellenende absetzen.

Kreisliga B IV: Das erste große Gipfeltreffen der noch jungen Saison steht an diesem Sonntag auf dem Programm. Die SG Riesbürg (1./15) ist bislang ohne Punktverlust durch die Saison gekommen und will diesen Nimbus auch im Topspiel beim SC Unterschneidheim (2./13) wahren. Die beiden Kontrahenten präsentierten sich auch in der Vorwoche in glänzender Verfassung: Riesbürg hat sich mit einem 3:0-Erfolg gegen Elchingen warm geschossen, der SCU deklassierte Lauchheim auswärts mit 8:0.

Unterschneidheim wird vor heimischer Kulisse besonders motiviert sein, den Spieß umzudrehen, hatte man doch in der vergangenen Saison gegen den späteren Vizemeister mit 0:2 und 3:5 jeweils den Kürzeren gezogen. Das direkte Aufeinandertreffen der beiden einzigen noch ungeschlagenen Mannschaften bietet zugleich dem SV DJK Nordhausen-Zipplingen (3./12) die Möglichkeit, mithilfe eines Sieges beim SV Lippach (10./6) auf Rang zwei vorzurücken. Auch der RV SpVgg Ohmenheim (4./10) würde den Abstand nur allzu gerne verkürzen, muss aber bei der SGM Kirchheim/Trochtelfingen II (13./1) bestehen.

Auf dem Papier eine einfache Aufgabe, doch errang der Vorletzte seinen bislang einzigen Punktgewinn ausgerechnet gegen Aufstiegsaspirant Unterschneidheim. Auch der Kösinger SC (5./9) sollte seine Gäste vom SV Lauchheim II (14./0) keinesfalls unterschätzen, der SV Elchingen (6./7) sollte vor dem FV Unterkochen II (8./6) angesichts dessen jüngster 8:1-Gala gegen Lippach ebenso gewarnt sein. Unter Zugzwang steht der FSV Zöbingen (7./7) nach zuletzt zwei sieglosen Auftritten, der auf fremdem Platz beim SV Waldhausen II (11./6) dennoch die Favoritenrolle einnimmt. Absteiger FC Röhlingen (9./6) kommt derweil immer besser ins Rollen und hat gegen die SGM Röttingen/Oberdorf/Aufhausen seinen dritten Sieg in Folge im Blick.

Kreisliga B V: Ein Auswärtserfolg beim punktlosen Schlusslicht RSV Oggenhausen (12./0) sollte für die SGM Auernheim/Neresheim (3./9) die einfachste Übung sein. Auch der FC Härtsfeld (7./5) hat im Gastspiel bei der TSG Nattheim II (9./3) einen Dreier fest im Blick, um in der Tabelle weiter Boden gut zu machen.