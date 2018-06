Der SV Waldhausen hat seine Meisterambitionen in der Fußball-Bezirksliga deutlich untermauert. Der SVW siegte mit 11:0 gegen Schlusslicht SSV Aalen - so kommt es am letzten Spieltag zum Fernduell um den Titel mit dem punktgleichen Tabellenführer FV Sontheim, der auch 11:0 gewann, in Ebnat.

Neresheim – Lauchheim 3:0 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 beide Werner (6., 22.), 3:0 Klein (74.). Die Klosterstädter legten los wie die Feuerwehr und hatten bereits nach zwei Minuten durch Klein die Riesenchance zur Führung. Dann setzte Dedic nach vier Minuten die Kugel an die Latte. Eine Minute setzte sich Werner energisch durch und erzielte das 1:0. In der 22. Minute erhöhte Werner gar auf 2:0. Die Lauchheimer fanden in Durchgang eins überhaupt nicht statt. Nach der Pause das gleiche Bild. Dann aber ab der 65. Minute spielte auch Lauchheim gut mit. In diese Drangphase erzielte Klein nach Vorarbeit von Dedic das entscheidende 3:0.

Schnaitheim – Ellwangen 2:4 (1:1). Tore: 0:1, 2:4 Erhard (16., 86.), 1:1 Braig (21.), 2:1 Dick (58.), 2:2 Hoffmann (61.), 2:3 Maier (83.). Die Ellwanger Fußballer haben mit dem Erfolg den sechsten Platz gefestigt. Dieser war hart umkämpft beim Tabellenzehnten aus Schnaitheim.

Waldhausen - SSV Aalen 11:0 (5:0). Waldhausen dominierte von Beginn an die Partie und ließ den Gästen keine Chance. Das Ergebnis sagt alles. Bei einigen Aluminiumtreffern hatte der SVW sogar noch Pech. Tore: 1:0 Däffner (1.), 2:0, 4:0 beide Kamm (18., 34., beide FE), 3:0, 7:0, 9:0, 11:0 alle Mayer (32., 54., 78., 84.), 5:0, 6:0 beide Yildiz (39., 48.), 8:0, 10:0 beide Monteforte (77. FE, 80.). Bes. Vor.: Gelb-Rote Karte SSV (87.).

SG Kirchheim/Trochtelfingen – VfL Gerstetten 0:7 (0:3). Tore: 0:1, 0:2 Maier (1., 13.), 0:3, 0:4 Yoldas (30., 50.), 0:5 F. Eckardt (56.), 0:6 J. Eckardt (63.), 0:7 Yoldas (85.). Während die Gerstetter eiskalt ihre Chancen ausnutzen, zeigten sich die Gastgeber vor dem Tor erfolglos. Die Möglichkeiten, das Ergebnis anders zu gestalten, waren da. „Wir haben kein Kapital daraus schlagen können“, gestand Kirchheims Abteilungsleiter Hans Weigel ein. „Das Spiel hätte auch 7:4 ausgehen können“, befand Weigel.

Unterkochen – Neuler 3:2 (1:1). Tore: 1:0 Sevic (12.), 1:1 Sorg (39.), 2:1, 3:2 beide Procopio (70., 90.+1), 2:2 Mühlhausen (73.). Es war von Beginn ein Sommerkick auf gutem Niveau. Ausgerechnet in eine gute Phase der Neulermer hinein fiel die Führung für Unterkochen. Danach war Unterkochen besser und es traf Neuler. Nach dem Seitenwechsel war Unterkochen am Drücker. Nach gut einer Stunde legte der Gast zu und wieder konnte Unterkochen diese Phase zur Führung nutzen. Abermals konnte Neuler jedoch ausgleichen und so entschied Procopio per Kopf nach einem feinen Eckball von Jonas Feuchter die Partie glücklich aber nicht unverdient zu Gunsten des Fußballvereins Unterkochen.

Ebnat - Sontheim/Brenz 0:11 (0:4). Tore: 0:1, 0:4 beide Horsch (9., 10.), 0:2, 0:5, 0:6, 0:7, 0:9, 0:10, 0:11 alle Schmid (10., 50. FE, 65., 67., 78. FE, 79., 85.), 0:3 Renner (42.), 0:8 Nusser (75.). Bes. Vor.: Gelb-Rote Karte Ebnat (50.). In den ersten 20 Minuten war der Absteiger Ebnat dem Tabellenführer ebenbürtig, konnte aber die klaren Torchancen nicht nutzen. Sontheim war vor dem Tor eiskalt und nutzte jede Torchancen. Fünf Minuten nach der Halbzeit wurde Ebnat durch eine Ampelkarte dezimiert und die Mannschaft zerfiel im weiteren Spielverlauf immer mehr. Sontheim ließ nicht nach und schenkte Ebnat sieben weitere Treffer ein, davon drei durch Elfmeter.