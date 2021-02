Das Ende einer Freizeitoase

Er ist einst die Touristenattraktion gewesen: der „Hollandgärtner“. Scharen an Besuchern sind in den 70er und 80er Jahren in den Tier- und Schaugarten an der B29 zwischen Aalen und Essingen gekommen. Noch heute trauern viele Aalener dem Ende der Freizeitoase am Albuchrand nach. Bei Kindern stand vor allem die Fahrt in den Elektro-Schwanenbooten hoch im Kurs. Nach dem Ende des Schau- und Tiergartens wurden hier Partys gefeiert. Heute stehen auf dem Gelände Firmen wie Jedele und Decathlon.

Aalenern, die in den 70er und 80er Jahren in der Kreisstadt groß geworden sind, blutet heute noch das Herz, wenn sie am Areal des ehemaligen „Hollandgärtners“ vorbeifahren. Die Erinnerungen an den Schau- und Tiergarten sind bei ihnen heute noch präsent. Viele denken noch gerne an die zahlreichen Volieren, in denen Sittiche, Papageien, Fasanen und Wachteln ausgestellt waren, und an die Waschbären, Affen, Meerschweinchen und Kraniche, die in dem kleinen Zoo zu sehen waren. Hoch geschlagen haben die Kinderherzen auch beim Anblick der Esel, Damhirsche und Ziegen.

Das Highlight bei jedem Besuch war für die Kleinen allerdings die Fahrt mit einem der kleinen Elektro-Schwanenboote auf dem mit drei Wassersäulen ausgestatteten See. Den Erwachsenen ging hingegen beim Anblick der zahlreich ausgestellten Blumen und des Parks mit Bächen, Teichen, Sumpfgewässern und der floralen Vielfalt das Herz auf. Der „Hollandgärtner“ war bei Familien äußerst beliebt, weiß auch der ehemalige Oberbürgermeister der Stadt Aalen, Ulrich Pfeifle. „Er war die Freizeitattraktion in einer Zeit, in der es ansonsten nicht viele Angebote in Aalen und der Umgebung gab.“ Vielleicht war dieser Mangel an Ausflugszielen auch die Motivation von Bernardus van Saase, den Tier- und Schaugarten ins Leben zu rufen.

Den Hollandgärtner in seiner Person gab es in Aalen bereits schon rund zwei Jahrzehnte vorher. Alte Aalener erinnern sich noch daran, wie sie bereits im Jahr 1956 auf dem Sofienhof in Essingen für den aus Holland stammenden Geschäftsführer der Hollandgärtner Aalen GmbH in den Ferien Rosen gebündelt haben, die dort auf den Feldern angebaut wurden, um sich ein kleines Taschengeld zu verdienen. Angegliedert an die Firma war auch ein Versandhandel. Per Lastwagen sind die Blumen abgeholt und an die jeweiligen Kunden ausgefahren worden, erinnert sich eine Aalenerin, die namentlich nicht genannt werden möchte. Erinnern kann sie sich ebenso wie der Aalener Gerhard Kayser auch noch daran, dass Bernardus van Saase 1954 in der Böhmerwaldstraße ein Haus erstellt hat, das über ein Reetdach verfügte. In Norddeutschland sei das normal. In Aalen war dies jedoch einzigartig, sagt Kayser. In der Böhmerwaldstraße, genauer gesagt auf dem Areal des heutigen Polizeipräsidiums, betrieb van Saase auch etliche Gewächshäuser. Zum Teil sei die ganze Obere Wöhrstraße mit großen Lastwagen vollgestanden, die Zwiebeln für Tulpen aus Holland herbrachten, die hier gezüchtet wurden.

Erinnerungen hat auch Ismail Demirtas an den Gärtner aus Holland. Denn der Aalener war einer der ersten Gastarbeiter aus der Türkei, die bei ihm gearbeitet haben. Vermittelt wurde der Job von der Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg, erzählt Demirtas. Die Ankunft in Aalen wird dem heute 82-Jährigen immer in Erinnerung bleiben. Es war der 16. Februar 1962. Vom Bahnhof sei er persönlich von Bernardus van Saase abgeholt worden, der für ihn eine Vermittlungsgebühr bezahlt hatte. Begrüßt habe er ihn mit den Worten „Come to me“. Dann ging es auf den Sofienhof, wo Demirtas als der erste Gastarbeiter aus seinem Heimatland untergebracht wurde.

Zwei Tage später, am 18. Februar, musste der damals 24-jährige gelernte Agrartechniker hier seine Arbeit antreten. Die Tätigkeit, die er allerdings machen sollte, habe ihn bass erstaunt. „Angeblich hat die Vermittlungsstelle in Istanbul etwas Falsches verstanden. Denn davon, dass ich etwas von Blumen verstehe, konnte keine Rede sein“, blickt Demirtas zurück, der mit Gummistiefeln ausgestattet die Aufgabe hatte, junge Pflanzen auf dem Gelände von Schnee zu befreien. Dagegen habe er sich allerdings gewehrt. Um sich jedoch aus dem Vertrag freizukaufen, hätte er van Saase 145 Mark zurückzahlen müssen. Diesen Betrag habe der Holländer als Vermittlungsgebühr bezahlt. Doch woher sollte er ohne Arbeit so viel Geld zusammenbekommen? Demirtas sei ratlos gewesen. Daraufhin habe ihm van Saase eine andere Tätigkeit zugewiesen. „You working in Aalen“, seien seine Worte gewesen. Fortan war sein Arbeitsplatz in den Gewächshäusern in der Böhmerwaldstraße. Ein Jahr lang war er dort beschäftigt und hat Papier für die Verpackung der Blumen zugeschnitten.

Mit dem Schaugarten Hollandgärtner verbinden Demirtas keine Bande. Diesen Park mit integriertem Zoo, der viele Jahre später entstanden ist, habe er nie besucht. Mit diesem beliebten Ausflugsziel ging es Ende der 80er Jahre auch bergab, erinnert sich Ulrich Pfeifle. Van Saase sei immer mehr in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Um weiterhin über die Runden zu kommen, habe er vor Gericht in mehreren Instanzen darum prozessiert, dass er seine Pflanzen dort auch an einem Sonntag verkaufen darf. Das sei jahrelang laut Gesetz nicht erlaubt gewesen. 1989 habe er dieses Ziel erreicht. Das habe den Kohl allerdings auch nicht mehr fett gemacht. Dadurch sei die finanzielle Schieflage nicht geradegebogen worden, sagt Pfeifle. Eine weitere Überlegung in der Rettung des „Hollandgärtners“ sei es gewesen, dass Bauhaus auf seinem Areal baut und van Saase einen Teil des Geländes abtritt. Diese im Gemeinderat umstrittene Idee sei allerdings nie zum Tragen gekommen, blickt Pfeifle zurück.

Seiner Ansicht nach seien die Tage des „Hollandgärtners“ auch durch die Vielzahl an neuen Erlebnisformaten gezählt gewesen. Mit großen Freizeitparks wie dem Schwabenpark bei Welzheim, dem Legoland in Günzburg und dem Europapark in Rust habe so ein Park in Miniaturform nicht mehr mithalten können. Nach der Insolvenz des Gartencenters sind auch die dort untergebrachten mehr als Hundert Tiere in Gefahr gewesen. Angesichts der Zahlungsschwierigkeiten der Hollandgärtner Aalen GmbH konnten sie nicht mehr richtig versorgt werden. Damit diese nicht in die Hände von Händlern geraten, ersteigerte der Württembergische Landestierschutzverband die Tiere und brachte sie mit Hilfe des Tierschutzvereins Ostalb in neue Pflegeplätze. Das letzte Tier, das den Tierpark verlassen hat, war laut eines Berichts in den „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“ ein 40 Jahre alter Kranich.

Nach dem Ende des Schaugartens kaufte Oliver Scholz 1997 das Gelände von der Volksbank Aalen. Bemühungen, einen Investor für das 4,5 Hektar große Areal zu finden, scheiterten ebenso wie der Versuch, hier einen Gartenbaumarkt anzusiedeln. Verhandlungen mit Dehner oder dem Bauhaus liefen ins Leere. Bis zum Abbruch der Gebäude fanden hier noch etliche Partys statt.

2007 kaufte der Zweckverband Dauerwang das Areal für knapp drei Millionen Euro von Oliver Scholz. Der „Hollandgärtner“ wurde plattgemacht und die Flächen wurden vermarktet. Wo einst Blumen blühten und Tiere zu sehen waren, haben sich unter anderem die Firmen Jedele und Decathlon angesiedelt und es sind etliche Kreisverkehre entstanden.

Nichts währt ewig, doch der „Hollandgärtner“ wird den Aalenern immer in Erinnerung bleiben, wenn sie im Interkommunalen Gewerbegebiet einkaufen oder an diesem auf der B29 vorbeifahren.