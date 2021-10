Das dritte Unentschieden der SG2H-Damen

Mit 3:7 Punkten, drei Unentschieden und zwei Niederlagen kämpfen sich die Handball-Damen der SG Hofen/Hüttlingen aktuell durch die Württembergliga. Mit gemischten Gefühlen verließ man am Samstagabend das Feld der Talhalle. Nachdem die SG2H fast das komplette Spiel zwei bis drei Tore gegen die NSU Neckarsulm 2 in Führung war, wollte man sich niemals mit nur einem Punkt zu Frieden geben. Kurz vor Ende kam der nicht ersehnte Einbruch und es wurde wieder einmal spannend zum Schluss. Die Nerven lagen blank, als man sich dem erneuten engen Kampf, wer die Nase vorne behielt, annahm. Mit Endstand 23:23 hielt man sich dann, obwohl deutlich mehr drin war, an einem Punkt von Beiden fest.

Bis zum 11:11 in der 20. Minute war die Konkurrenz hell wach und vor allem die rechte Rückraumspielerin von der NSU, Svenja Mann, tat der Hofen/Hüttlinger Abwehr erst einmal absolut nicht gut. Mit einem starken Wurfbild verwandelte sie enorm viele Stemmwürfe im grün-roten Tor. Trainer Oppold und Ilg veranlassten eine hilfreiche Umstellung der Defensive, mit Konzentration auf die rechte Seite. Nach einigen Angriffen hatte man den Spielfluss der Neckarsulmer begriffen und immer öfters unterbrechen können. In der Halbzeitansprache mit Spielstand 13:11 war klar, dass man die NSU knacken wollte.

Nach der Pause startete man einen gekonnten Sprint und Nina Funk erhöhte auf ein 16:12 auf Seiten der SG2H. Bis hin zur 46. Minute hielte man sich immer um eine Nasenspitze vorne. Durch klasse Paraden von Stefanie Vierkorn knabberten die Gegnerinnen an einer starken Leistung der Torhüterin. Beim 20:20 begann man langsam, erinnert an Spiele zuvor, die Luft anzuhalten. Ein 20:23, 4 Minuten vor Spielende gegen die Damen der SG2H nagte ordentlich an den Nerven der heimischen Spielerinnen. Das Team fasste sich ein Herz und schloss dank drei mutigen Würfen von Simone Bieg und einer aggressiven Abwehrarbeit von Hirzel, Pabst und Co. zum Gleichstand auf. Mit gemischten Gefühlen, wohl wissend diesen Spielstand von Anfang an klar für sich zu entscheiden, verließ man die Talhalle mit einem Plus eins auf den Kontostand 3:7.