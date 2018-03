Das dritte Tor fällt doch noch

Irgendwann in der zweiten Halbzeit rechnete Stefan Kurz mit dem dritten Tor. „Es war nur eine Frage der Zeit, wann wir das 3:0 machen“, erklärte der Abteilungsleiter des Fußball-Bezirksligisten FC Unterkochen nach dem Schlusspfiff. Der FVU gewann am Sonntag in seinem ersten Spiel nach der Winterpause gegen den SV Neresheim dann auch mit 3:0 (2:0).

Der eingewechselte Anthony Procopio legte für Unterkochen neun Minuten vor dem Ende nach. Nachdem die Gastgeber dem SVN in Durchgang eins mit einem Doppelschlag binnen fünf Minuten den Zahn zogen, folgte die beste Phase der Neresheimer, die aber nicht zwingend spielten. So auch nach der Pause. „Wir haben sie gut vom Tor weggehalten“, lobte Kurz.

Das 3:0 hätte freilich früher fallen können, doch der FVU spielte seine Konter nicht gut genug aus. Doch mit dem verdienten 3:0 - so sah es auch Gästetrainer Erhard Kühnhold - ist man in Unterkochen zufrieden. „Nach der Winterpause weiß keiner, wo wer steht. Dafür war es optimal“, merkte der Fußballchef zum Spiel auf dem heimischen Kunstrasenplatz an.