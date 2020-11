Das Dreikönigskonzert fällt aus

Man sieht dem Vorsitzenden der SHW-Bergkapelle, Eugen Krämer, förmlich an, wie schwer er sich mit dieser Absage tut: „Seit über 125 Jahren gibt es die Tradition der Dreikönigskonzerte in Aalen. Es ist schon sehr schwer, dieses für uns so wichtige Konzert jetzt absagen zu müssen.“

Der Verein aus Wasseralfingen sieht aber keine andere Möglichkeit. Geplant war sowieso schon ein Konzert mit vielen Alternativen zu den bisherigen Konzerten. Im großen Tutti hätte das 75-köpfige sinfonische Blasorchester in der Stadthalle Aalen nicht auftreten können. Auch hätte man kaum – so wie in den letzten Jahren – 1000 und mehr Gäste erwarten dürfen. Trotzdem hat das renommierte Ensemble ein interessantes und abwechslungsreiches Konzert geplant.

Als es im Sommer so aussah, dass man vorsichtig und mit einem durchdachten Hygienekonzept Proben und auch Konzerte wieder möglich machen konnte, plante Dirigent Günter Martin Korst ein Konzert, das ausgetretene Wegen verlassen sollte. Das Orchester teilte sich in verschiedene Formationen auf, die sowohl im neuen Proberaum und auch in der Stadthalle den Corona-Verordnungen entsprachen. Gemeinsam mit einer Sopranistin hat ein kleines „Broadway-Ensemble“ zwei Gershwin-Stücke, eine Harmoniemusik nach klassischem Vorbild zwei Mozartarien und ein Salon-Orchester zwei Chansons von Friedrich Hollaender einstudiert. Diese Herzstücke sollten mit Auftritten einer kleinen Blasorchesterbesetzung, einer Bigband und nicht zuletzt einer Egerländer-Besetzung umrahmt werden.

Im September ging es dann unter Beachtung sehr strenger Hygienevorschriften ans Werk. Doch jetzt macht es der erneute „Lockdown light“ unmöglich, die Proben und das Konzert durchzuführen. So muss das Konzert zum ersten Mal seit der Unterbrechung durch den Zweiten Weltkrieg abgesagt werden.

Doch die Bergkapelle will mit Optimismus in die Zukunft blicken. Sobald das Infektionsgeschehen und die Politik wieder Proben zulassen, möchte das Orchester loslegen. Wann und in welcher Form man dann auftreten wird, ist noch nicht klar, aber klar ist, dass man sich musikalisch zurückmelden wird. Zwischenzeitlich kann man sich mit zahlreichen Aufnahmen der Bergkapelle und des Jugendorchesters auf dem eigenen Youtube-Kanal behelfen.