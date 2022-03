Schaut doch in die Schweiz! Das Drama mit dem Bahnausbau

Geht es um klimaschonende und effiziente Mobilität der Zukunft wie beim Mobilitätspakt Aalen-Heidenheim, kommt dem Schienenverkehr eine entscheidende Rolle zu. Allerdings nur, wenn Bahnstrecken wie die Brenzbahn, an deren Grundstruktur sich seit der Eröffnung Mitte der 1870er-Jahre bis heute nicht viel verändert hat, schnell ausgebaut werden können. Aber genau da beginnt das Drama.

Bahnstrecken in Deutschland auszubauen, bedeutet das Bohren härtester Bretter über zwei, drei Generationen hinweg. Oftmals mit offenem Ausgang, jahrzehntelang. Weil alleine die Planung und ihre komplette rechtliche Absicherung ein Konglomerat an Fallstricken beinhaltet, das per se schon ein rasches Vorankommen von vornherein ausschließt. Das soll jetzt beileibe keinem rechtsfreien Raum das Wort reden, aber so kommt ein moderner Industriestaat, der zwingend klimaneutral werden will und muss, nicht vorwärts.

Genau hier muss die Politik ansetzen, sie muss Wege und Möglichkeiten schaffen, die Verfahren zu verkürzen und die Prioritäten anders zu setzen. Auch die Abgeordneten in Bund und Land von der Ostalb sind dazu aufgefordert, hierauf mit ihrem ganzen politischen Gewicht zu drängen.

Ansonsten bleibt der viel diskutierte Ausbau auch der Brenzbahn, das, was die Aalener Stadträtin Christa Klink ein „politisches Armutszeugnis“ genannt hat. Dass es auch anders gehen kann, zeigen unsere Nachbarländer, allen voran die Schweiz. Der man ja alles andere als mangelnde Beteiligung der Bevölkerung vorwerfen kann.