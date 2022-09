Das Double-A-Festival ist zurück: mit Nina Chuba als Headliner

Auf dem Bohlschulplatz dreht sich an diesem Samstag, 17. September, alles um Musik, Workshops und Jugendbeteiligung: Nach sieben Jahren Pause steigt wieder das Double-A-Festival. Ab 17 Uhr ist Konzert. Der Headliner: Senkrechtstarterin Nina Chuba, derzeit mit „Wildberry Lillet“ auf Platz 1 der Single-Charts.

Von 11 bis 17 Uhr gibt es verschiedene Workshops sowie Infostände speziell für Jugendliche, bei denen unter anderem das Theater der Stadt Aalen, die VHS Aalen, das Kollektiv K sowie viele weitere Vereine, Verbände und Institutionen mit Jugendlichen ins Gespräch kommen werden. Ab 17 Uhr werden verschiedene regionale und überregionale Künstlerinnen und Künstler ihre Musik präsentieren.

Bereits fünfmal kamen Jugendliche in Aalen seit Gründung des Vereins Double-A 2010 durch den heutigen Aalener Oberbürgermeister Frederick Brütting in den Genuss eines Festivals speziell für junge Menschen. Nach einer Pause sollte das Double-A-Festival wieder stattfinden, was aufgrund der Corona-Pandemie bisher aber nicht möglich war.

„Was unser Festival damals wie heute auszeichnet, sind Herzblut und Commitment. Denn es sind junge Menschen von hier, die das Ganze stemmen, ehrenamtlich und ganz ohne kommerzielle Ansichten. Diesen lebhaften Beitrag zur Beteiligung junger Menschen in unserer Stadt unterstütze ich sehr gerne“, so Brütting.

Am Samstag beginnt das Festival um 11 Uhr mit Workshops und Infoständen vieler Vereine, Institutionen und Jugendparteien aus Aalen. Unter anderem gibt es Workshops zum Thema „Medienkunst“, „Let’s talk about Por*No“, „Spaß an Bewegung und Kampfsport“ und „Flaggen-Patches-Nähen“. Außerdem wird während der Workshop-Phase die Auftaktveranstaltung für den Jugendgemeinderat der Stadt Aalen, der im Herbst gewählt werden soll, stattfinden. Reiner Peth und Winfried Tobias vom Haus der Jugend werden am ihrem Stand Infomaterial rund um den Jugendgemeinderat und Jugendbeteiligung in Aalen verteilen. Es wird außerdem eine „Wahlkabine deluxe“ geben, in der die Jugendlichen ihre Wünsche und Ideen für eine noch jugendfreundlichere Stadt äußern können.

Aalen sei bunt und vielfältig. Genau das wolle der Verein mit dem Festival nach außen transportieren. „Uns ist es wichtig, dass jeder willkommen ist, daher ist die Veranstaltung für alle kostenlos. Nur gemeinsam mit vielen Sponsoren und weiteren Unterstützern kann dieses Festival auf die Beine gestellt werden“, so Sarah Sperfeldt, stellvertretende Vorsitzende des Vereins Double-A.

Die genauen Zeiten der einzelnen Workshops können auf der Homepage, auf Facebook und Instagram eingesehen werden. Außerdem gibt es auch einen Double-A-Stand. Dort wird das Double-A-Team den ganzen Tag Infos verteilen und auch für Fragen, Anregungen und Wünsche zur Verfügung stehen.

Ab 17 Uhr gibt es sowohl regionale als auch überregionale Künstlerinnen und Künstler zu hören. Den Auftakt des Konzerts macht die lokale Band Quips zusammen mit Moritz Patzer. Weiter geht es mit „I am Korny“. Anschließend spielt Sweed, ein Newcomer aus Stuttgart. Direkt vor der Headlinerin spielt Lostboi Lino. Headlinerin ist in diesem Jahr Nina Chuba. Von Pop über Rap bis Soul, gepaart mit mal blumigen und mal messerscharfen Texten, ist alles dabei. Mit ihrer Single „Wildberry Lillet“ belegt Nina Chuba derzeit Platz eins der Single Charts. Der Hit der gebürtigen Hamburgerin ging im Sommer zunächst auf TikTok viral, bevor er an der Chart-Spitze „Layla“ ablöste.

Zwischen 11 und 23.30 Uhr gibt es auf dem Gelände Essen und Trinken sowie ausreichend Sitzmöglichkeiten, sodass sich die Jugendlichen auch untereinander in entspannter Atmosphäre austauschen können. Der Eintritt zum Festival ist dank der Sponsoren für alle kostenlos. So möchte der Verein allen Menschen die Möglichkeit zur Teilnahme bieten.