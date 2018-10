Wer in den nächsten Tagen in der Innenstadt angesprochen wird: Nicht wundern. Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig, die Antworten bleiben anonym. Die Befragungsstationen sind am Marktplatz und am Eingang Mittelbachstraße. Je mehr Bürger sich daran beteiligen, desto aussagekräftiger sind die Ergebnisse für das Gutachten.