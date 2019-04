„Das Bohnensträßle bleibt zu“

Keine wie auch immer geartete Wiederbelebung des Bohnensträßles, keine direkte Anbindung von Hofherrnweiler an eine vierspurige B29 – diesen schon vor Jahren festzementierten Glaubenssatz Aalener Verkehrspolitik hat eine breite Mehrheit im Technischen Ausschuss des Gemeinderats jetzt einmal mehr untermauert. Das Fass dazu aufgemacht hatte Thomas Rühl (Freie Wähler), als es um die Mitfinanzierung der Stadt beim Bau des neuen Lobo-Anschlusses für das Industriegebiet an die Bundesstraße ging.

Beim Bau des neuen Anschlusses des Industriegebiets neben der Firma Lobo an eine dann vierspurig ausgebaute B29 soll die Stadt fast eine Million, genau knapp 966 000 Euro an den Bund mitbezahlen als Ersatz für die dann wegfallende Einmündung der Daimlerstraße in die B29. Und: Die Zahlung ist im Voraus zu leisten, sonst geht nichts weiter. Weil bei der letzten Sitzung der Ausschuss das so nicht richtig glauben wollte, war diesmal, wie gewünscht, Heiko Engelhard, Referatsleiter bei der Ellwanger Außenstelle des Regierungspräsidiums, gekommen, der den Ratsdamen und -herren aber ebenfalls nichts anderes sagen konnte. Bei Änderungen eines Kreuzungsbereichs – und darum handle es sich auch beim Zubau einer zweiten Fahrbahn – seien nach dem Fernstraßengesetz all diejenigen „Äste“ kostenpflichtig, auf denen vor der Änderung mehr als 20 Prozent des Kfz-Verkehrs liefen. An der Einmündung Daimlerstraße sei dies nachweisbar der Fall.

Stimme man dieser Mitfinanzierung zu, stimme man endgültig auch einer Planung ohne Anbindung der Weststadt an die B29 zu, wandte Thomas Rühl ein und forderte, man dürfe mit der Zahlung die „zukunftsträchtige Möglichkeit“ einer Anbindung von Hofherrnweiler nicht aus der Hand geben, egal, wann und ob sie jemals kommen werde.

„Nur Aalen wäre so blöd“

Damit stieß Rühl aber auf eine breite Phalanx im Ausschuss, die sich unisono gegen sein solches Ansinnen wehrte. „Allen Anhängern einer Öffnung des alten Bohnensträßles“ schrieb OB Thilo Rentschler ins Stammbuch, damit würde man weitaus mehr Verkehr anziehen als nur solchen von denen, die dort wohnten. Eine „Verschlimmbesserung“ wäre ein solcher Vollausbau des Lobo-Anschlusses, so der OB weiter, und von dieser bisherigen Grundausrichtung nehme die Stadt auch keinen Abstand. Rentschler verwies zudem auf einen „granatenmäßigen Vollausbau“ des Anschlusses Essingen/Forst, der den Verkehr vom Welland her anders lenken werde.

„Wir sind ganz strikt gegen jede Planänderung“, sagte Uschi Barth (CDU). Das Bohnensträßle sei zu, es werde zu bleiben, und man werde nicht einmal ansatzweise den Eindruck erwecken, als wolle man daran etwas ändern. Sandra Bretzger (Grüne) sagte, es habe für diese Beschlusslage damals klare und nachvollziehbare Gründe gegeben, weshalb ihre Fraktion ganz klar gegen jegliche andere Überlegungen sei. Alle Gemeinden entlang der B29 im Remstal hätten es geschafft, den Verkehr rauszubekommen, nur Aalen wäre „so blöd“, ihn wieder in die Weststadt reinzuholen – „das kommt überhaupt nicht in die Tüte“, ließ es Hermann Schludi (SPD) ebenfalls nicht an klaren Worten fehlen. Am Ende nannte Rühl die mit der Mitfinanzierung verbundene Festlegung „kontraproduktiv und für die Stadtentwicklung nicht gut“.