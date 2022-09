„Das blaue Krokodil“ lädt im KubAA zum Tanz

„Das blaue Krokodil“ ist eine Jazzcombo, die wahnsinnig gerne auch mal Tänzer und Tänzerinnen vor der Bühne hat. Dafür und für die „KubAA tanzt“-Veranstaltung am Samstag, 15. Oktober, um 21 Uhr wird ein spezielles Programm vorbereitet und die Tanzfläche im Foyer des Kulturbahnhofs freigeräumt. Lehrkräfte der Musikschule Aalen verstärken an diesem Abend das „blaue Krokodil“. Die Band bedient alle Standard,- Latein- und auch Ausdruckstänze und spricht Menschen an, die sich gerne mal wieder zur Musik bewegen möchten. Man darf aber auch einfach nur kommen, sitzen und lauschen.

„Das blaue Krokodil“ sind Christian Bolz (Saxophon), Markus Braun (Kontrabass), Tobias Knecht (Gitarre) und Thomas Göhringer (Schlagzeug).

Einlass ist ab 20.30 Uhr, Foyer Kulturbahnhof, Eintritt 15 Euro.