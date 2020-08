Das Aalener Sinfonieorchester spielt im Freien

Das Aalener Sinfonieorchester lädt zu zwei Open Air-Konzerten ein: Am Samstag, 12. September, musiziert das Orchester um 16 Uhr vor dem Aalener Rathaus, am Sonntag, 13. September, um 18 Uhr im Innenhof der Aalener Löwenbrauerei. Die Musiker spielen ein abwechslungsreiches Programm in verschiedenen Formationen. Der Eintritt zu beiden Konzerten ist frei, eine Anmeldung aufgrund der Corona-Verordnung erforderlich.

Verschiedene Ensembles mit Musikern des Aalener Sinfonieorchesters treten abwechselnd während der Open Air-Konzerte auf und sorgen so für ein kurzweiliges Konzertprogramm. Die Streicher des Orchesters musizieren unter anderem Auszüge aus Georg Friedrich Händels „Wassermusik“ sowie das berühmte „Prelude“ aus Marc-Antoine Charpentiers „Te Deum“. Das Hornquartett des Aalener Sinfonieorchesters tritt mit dem Jägerchor aus Carl Maria von Webers Oper "Der Freischütz" auf sowie mit einer Bearbeitung des Pilgerchors aus der Wagner-Oper "Tannhäuser".

Die vier Kontrabassisten des Orchesters sind mit einer Bearbeitung des „Marsches der Priester“ aus Mozarts Oper „Die Zauberflöte“ und einem Arrangement von Schuberts Kunstlied „Die Forelle“ zu hören. Ein Blechbläserquintett sorgt mit zwei barocken Werken von Jeremiah Clarkes und Jean-Joseph Mouret für feierliche Stimmung. Anschließend entführt es die Zuhörer mit Musik aus Bizets Oper „Carmen“ und dem Paso Doble „El Gato Montes“ von Manuel Penella nach Spanien und Südamerika.

Während der Konzerte gelten die allgemeinen Corona-Vorschriften. Für das Konzert am 12. September gibt es ausschließlich Stehplätze (Konzertdauer etwa 30 Minuten), am 13. September sind Sitzplätze vorgesehen (Konzertdauer etwa eine Stunde). Bei schlechtem Wetter wird das Konzert am 12. September ins Rathaus verlegt, am 13. September müsste das Konzert in diesem Fall entfallen. Kurzfristige Informationen gibt es hierzu im Internet unter www.aalener-sinfonieorchester.de

Das Aalener Sinfonieorchester besteht aus musikbegeisterten Laien, Berufsmusikern und Schülern der Musikschule Aalen. Das Repertoire des Orchesters reicht vom Barock bis zur Musik des 20. Jahrhunderts, wobei der Schwerpunkt auf sinfonischen Werken und Solokonzerten der Wiener Klassik und der Romantik liegt. Dirigent des Aalener Sinfonieorchesters ist Dayner Tafur.