„Auf dem Weg zur Karriere gehen Frauen irgendwie verloren“, hat Ulrike Rix, Vorsitzende des katholisch deutschen Frauenbundes, am Freitagabend gesagt. Staatsekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch war für einen Gesprächsabend im Landratsamt zu Besuch und nahm sich dem Thema an. Unter dem Motto „Frauen in Führungspositionen – Barrieren und Brücken“, erzählte sie fast zwei Stunden aus ihrem Leben und diskutierte offen über die Probleme und Anregungen der Anwesenden Frauen.

Kurz nach 18 Uhr, Friedlinde Gurr-Hirsch, politische Staatssekretärin im Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, betrat den kleinen Sitzungssaal. Zwölf Damen nahmen im Halbkreis Platz, die Staatssekretärin mittendrin. Nach einer kurzen Begrüßung vonseiten von Landrat Klaus Pavel, ging es auch schon los. Gurr-Hirsch erzählte von ihrem frauenbewegten Hintergrund: Wie sie mit 24 in den Gemeinderat gewählt wurde und später als einzige Frau zwischen 36 Kreisräten saß, bis sie von Ex-Ministerpräsident Erwin Teufel „geholt wurde“.

Frauenquote ist ein Vehikel

Jahrelang sei sie gegen eine Frauenbeauftragte und gegen eine Frauenquote gewesen – denn „Beauftragte“ würden immer dann tätig werden, wenn jemand sich nicht selbst artikulieren kann und nicht mündig ist. „Wir Frauen sind aber in der Lage, selbst zu sprechen.“ Heute gibt sie allerdings zu, dass sie einige Jahre lang vielleicht einen falschen Ansatz verfolgt hatte. Denn ohne Quote änderte sich ja auch nichts. Ihre heutige Position: „Die Quote ist ein Vehikel, bis wir so weit sind.“

„Das 21. Jahrhundert ist das Jahrhundert der Frauen“, sage Friedlinde Gurr-Hirsch. Denn Frauen seien sehr gut ausgebildet und würden gebraucht. Angesicht des Fachkräftemangels sei es Zeit für die Firmen, sich anzupassen. Das bedeutet: Den Frauen die Rahmenbedingungen zu schaffen, um Familie und Beruf besser zu vereinbaren.

Aber was muss passieren, damit Frauen sich in einem Unternehmen wohl fühlen? „Es muss eine andere Kultur rein, die Kultur des Menschlichen.“ Gurr-Hirsch erzählte von einem Projekt, bei denen zum Beispiel die Kinderbetreuung im Betrieb selbst organisiert wird, sodass man in der Nähe seines Kindes ist und trotzdem arbeiten kann. Denn: „Schauen wir uns die erfolgreichen Frauen in der Wirtschaft an. Haben erfolgreiche Frauen überhaupt Familie?“

Verständnis von Arbeitgeber ist wichtig

Gurr-Hirsch erzählte, dass weniger Frauen in Führungspositionen verheiratet sind als Männer. Auch Kinder hätten fast 50 Prozent der Frauen in höheren Positionen nicht. Außerdem unterbrechen die Männer ihre Karriere viel seltener, obwohl seit etwa neun Jahren sich die Elternzeit geteilt werden kann. Allerdings werde die Pause bei Männern von den Arbeitgebern noch nicht so akzeptiert.

Von jungen Frauen werde heute viel verlangt, sagte Gurr-Hisch. „Es gab wahrscheinlich noch nie so viele Erwartungen an Frauen wie heute.“ Deshalb sei auch das Verständnis vonseiten des Arbeitgebers wichtig. Flexible Arbeitszeiten und Telearbeit, also Arbeiten von zu Hause würden helfen.

In der anschließenden Gesprächsrunde, in der offen diskutiert wurde, persönliche Erfahrungen und Fragen ausgetauscht wurden, wurde vor allem auf ein Thema näher eingegangen: Nämlich dass in Aalen im Zuge der Standardisierung die Kinderbetreuungen 26 Schließtage im Jahr hätten. Das sei für berufstätige Frauen ein riesiges Problem. Gurr-Hirsch legte den Anwesenden nahe, das Thema im Gemeinderat einmal auf den Tisch zu bringen.

„Wenn wir Frauen weiterkommen wollen, müssen wir uns gegenseitig unterstützen und solidarischer werden“, gab die Staatssekretärin den Frauen zum Schluss mit auf den Weg. Denn vor allem bei älteren Frauen könne sie beobachten, dass eher der Mann als die Frau eingestellt werde und zwar deshalb, weil man seinem eigenen Geschlecht nicht so viel zutrauen würde.