Das 1000. Baby im Ostalb-Klinikum ist Viktoria Gutknecht

So früh wie noch nie kam in diesem Jahr das 1000. Baby in der Aalener Frauenklinik zur Welt. Das Team um Chefarzt Karsten Gnauert freut sich darüber, dass seit zehn Jahren die Geburtenrate in der Klinik jedes Jahr weiter ansteigt.

Nach Aussage der leitenden Hebamme Monica Bühler werden dieses Jahr mehr als 1800 Kinder das Licht der Welt in Aalen erblicken. Neben der Förderung der natürlichen Geburt und sanften Geburtshilfe sieht sie das breite Angebot an sicherer Geburtsmedizin und enger Kooperation mit der Aalener Kinderklinik als Grund für diesen positiven Trend.

Die erneute zwölfprozentige Geburtensteigerung gegenüber dem Vorjahr liegt weit über dem nationalen Trend von einem bis drei Prozent. Die frischgebackenen Eltern, das Ehepaar Gutknecht aus Oberkochen, freuen sich mit dem ganzen Team der Frauenklinik über ihre Tochter Viktoria, die am Freitagmorgen um 1.28 Uhr das Licht der Welt erblickte.