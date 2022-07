Das 1000. Baby am Ostalb-Klinikum

Am Aalener Ostalb-Klinikum ist bereits das 1000. Baby in diesem Jahr auf die Welt gekommen. Diese Zwischenmarke von 1000 Säuglingen wurde in diesem Jahr gute zwei Wochen später als im Vorjahr 2021 erreicht. Zum Jahresende 2021 waren insgesamt 1985 Säuglinge gezählt worden. Das Jubiläumsbaby ist ein Sonntagskind und heißt Malia Sofia. Sie kam um 7.02 Uhr auf die Welt. Ausgestattet mit einem Gewicht von 3320 Gramm und einer Körpergröße von 50 Zentimetern ist das kleine Mädchen schon jetzt der ganze Stolz von Familie Su aus Aalen.