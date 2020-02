Darum werden in Waldhausen keine Kirchengemeinderäte gewählt

Wählen dürfen alle Katholikinnen und Katholiken, die mindestens 16 Jahre alt sind, gewählt werden dürfen sie ab dem 18. Lebensjahr. Um die Kandidatensuche zu erleichtern, muss es in Gemeinden bis zu 1200 Katholiken mindestens vier Bewerberinnen und Bewerber geben, in Gemeinden mit mehr als 6000 Katholiken mindestens zwölf. Die Wahllokale sind auf jeden Fall am 22. März geöffnet,, ansonsten sind sie je nach Tradition und Gottesdienstzeiten in den einzelnen Kirchengemeinden individuell festgelegt.. Auch Briefwahl ist möglich.