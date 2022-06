Darum gehören Kinderbilder nicht ins Netz

Frech grinst der Nachwuchs am Strand in die Kamera. Schnell ist das Foto geknipst, das Video gedreht, wenige Klicks später ist das Bild oder das Filmchen schon im Netz.

Und dort kann es jeder bewundern. Doch dort tummeln sich nicht nur Freunde und Verwandte, die fleißig liken und teilen. Die Polizei warnt davor, Fotos oder Videos leichtfertig zu verbreiten. Denn im Netz lauern Gefahren.

„Sobald Eltern oder Großeltern Kinderbilder im Netz frei zugänglich machen, haben sie keine Kontrolle mehr darüber, was mit den Bildern geschieht“, warnt David Ebert, der beim Polizeipräsidium Aalen für den Bereich Social Media zuständig ist.

Denn es gäbe Seiten, die gezielt Kinderbilder sammelten und diese in einen sexualisierten Kontext setzten. So könnte es sein, so Ebert weiter, dass ein harmloser Urlaubs-Schnappschuss auf einer SEite auftaucht, auf der Inhalte verbreitet werden, welcher den Missbrauch von Kindern zeigt.

Und das Internet vergisst nichts: „Bilder werden unter Anderem von Künstlichen Intelligenzen gescannt und Gesichter erkannt“, erklärt Ebert. So könnte man also in der Zukunft noch Kinderbilder aus dem Jahre 2022 suchen und finden.

Die Polizei rät, dass Eltern sich stets bewusst machen sollten, dass auch Kinder Persönlichkeitsrechte haben und sie dazu verpflichtet sind, diese im Namen der Kinder zu wahren. Vor dem Veröffentlichen eines Bildes sollte man sich folgende Fragen stellen: Ist mein Kind zu nackt für ein Foto im Internet?

Würde ich wollen, dass mein Fotoalbum aus Kinderzeiten online zu finden ist? Was hat mein Kind davon, dass Bilder von ihm/ ihr online sind? Würde mein Kind das (auch noch in zehn Jahren) wollen Verletze ich die Rechte meines Kindes?

Aber wie kann man sich schützen? Die Privateinstellungen in den sozialen Medien böten keinen ausreichnenden Schutz, sagt der Experte. Ähnlich wie bei Clouds könnten Zugangsdaten über Hacks oder Phising-Attacken abgegriffen werden.

Danach seien die vermeintlich „privaten“ Bilder möglicherweise auch im Netz verfügbar. Auch im Falle von Messenger-Apps könnten Kriminelle die Zugangsdaten abgreifen, so Ebert.

Wäre eine geschlossene Cloud eine Lösung? Ebert rät ab: „Eine Cloud ist nichts anderes als ein Online-Speichermedium. Auch hier können Zugänge gehackt werden. Datenleaks tun ihr übriges. Eine 100 prozentige Sicherheit der Daten im Netz ist unwahrscheinlich“.