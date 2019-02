Dartfreunde Bopfingen steigen auf

Mit einem 14:4-Auswärtssieg beim DC Krügle 2 in Wasseralfingen sicherten sich die Dartfreunde Bopfingen um Klaus-Peter Enßlin, Bernhard Knestel, Jürg Rothe, Jürgen Kauffmann, Jürgen Blankenhorn, Markus Dannbacher, Matthias Glorian und Andreas Herrling die Meisterschaft in der Liga B1 des Dart-Sport-Verband Schwaben und den damit verbundenen Aufstieg in die A-Liga. Somit dürfen sich die Dartfreunde in der kommenden Saison in der zweithöchsten Spielklasse des Dart-Sport-Verband Schwaben beweisen.