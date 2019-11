Dart: Souveränes Finale in Tannhausen

Vor Kurzem war es wieder mal soweit, das alljährliche Dart-Turnier des VfB Tannhausen stand an. Unter der Leitung von Lindner und Wille war alles sehr gut organisiert worden. Die im jährlichen Rhythmus stattfindende Veranstaltung lief prima in sechs Gruppen – von 16 Uhr bis kurz vor Mitternacht.

Schon nach den ersten Partien zeigte ein Spieler aus Kirchheim sein können und das zog sich wie ein roter Faden durch das ganze Turnier hindurch. Rothe, der spätere Sieger, dominierte von Anfang an, zeigte keine Schwächen bis ins Finale, das er souverän und cool für sich entschied. Alles in allem hat sich das Dart-Turnier beim VfB Tannhausen bewährt und ist eine weitere Bereicherung in diesem vielschichtigen Sportverein.