Darmstadt 98 gegen 1. FC Heidenheim: „Tim Skarke ist ein Ass auf dem Flügel“

Sieben Mannschaften gehen aktuell im spannenden Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga an den Start. Ein heißer Kandidat ist der Tabellenzweite SV Darmstadt 98, weil er vor allem Offensivpower auf die Plätze bringt, aber auch eine gute Defensive. Doch an diesem Freitagabend (18.30 Uhr) reist der 1. FC Heidenheim (7.) an, vor seinen drei vielleicht vorentscheidenden Spielen. Die Sportredakteure Benjamin Post und Jan Felber haben sich in „1 Spiel, 2 Reporter, 3 Fragen“ vor dem Duell des Zweitligisten von der Ostalb gegen die „Lilien“ gegenseitig drei Fragen zu den Mannschaften in der aktuellen Situation gestellt.

Hallo Jan, Darmstadt steht für Offensivpower und ist auch deshalb ein Aufstiegskandidat. Was macht die Lilien vorne so besonders?

In der Hinrunde lief es in der Offensive super, aber in der Rückrunde haben die beiden Stürmer Phillip Tietz und Luca Pfeiffer noch nicht getroffen. In der Hinrunde gab es noch Ergebnisse wie ein 6:1 in Sandhausen oder ein 6:1 gegen Ingolstadt. Aber die Lilien spielen in der Rückrunde mit hohem Einsatz und haben ein starkes Flügelspiel mit Mathias Honsak und Tim Skarke.

Du sprichst es schon an: Tim Skarke als Jungen von der Ostalb und Ex-Heidenheimer haben wir besonders im Blick. Wie schätzt Du sein Potenzial ein?

Tim Skarke ist ein Ass auf dem Flügel. Er ist ja seit 2019 hier, am Anfang lief es noch durchwachsen für ihn und in der Hinrunde war er verletzt. Man merkt nun, dass da ganz viel ist, was aus ihm raus will. Es fehlt im Abschluss nur noch an mehr Torgefahr und den Blick für den Nebenmann. Und: Skarke hat seinen auslaufenden Vertrag noch nicht verlängert.

Die zweite markante Personalie: Torsten Lieberknecht. Der Trainer stieg einst in seinen zehn Jahren bei Eintracht Braunschweig von der 3. in die 1. Liga auf, aber auch wieder ab. Wie findet Du ihn als Coach?

Torsten Lieberknecht ist ein Mega-Typ. Er ist der sympathischste Trainer, neben Torsten Frings, den wir hier in Darmstadt hatten. Er ist sehr beliebt bei den Fans. Es passt einfach. Und es gibt nicht mehr allzu viele Argumente, dass er den Aufstieg mit den Lilien nicht schaffen könnte. Aber der Aufstieg wäre sensationell.

Hallo Benjamin, in 2020 stand Heidenheim schon einmal in der Aufstiegsrelegation zur Bundesliga. Wie schätzt Du die Chancen für einen Aufstieg ein?

Das erste Ziel der Heidenheimer sind immer 40 Punkte, die hätten sie mit einem Zähler in Darmstadt erreicht. Aber der FCH ist ambitioniert und will die sich bietenden Chancen nutzen. Der Druck liegt aber bei den anderen Mannschaften. Die nächsten drei Spiele gegen die Top-Teams Darmstadt, Bremen und St. Pauli könnten vorentscheidend werden. Wenn Heidenheim im Flow ist, kann man ihnen alles zutrauen. Eines Tages könnte es zum Aufstieg kommen. Der Ehrgeiz ist da.

Heidenheim hat sich großen Respekt in der Liga verschafft. Was fehlt dem FCH noch um ganz oben mitzuspielen?

Heidenheim hat in dieser Saison keine Offensivpower wie zum Beispiel Darmstadt. Das war bei den jüngsten drei Spielen ohne einen Sieg und nur ein Tor wieder zu sehen. Der FCH versucht viel in der Offensive, hat aber zu wenige klare Aktionen und vergibt zu viele Chancen. Die Defensive bildet wie immer eine gute Basis, aber es fehlen Tore, was das Torverhältnis von 30:30 nach dem 24. Spieltag zeigt.

Zwischen Torsten Lieberknecht und Frank Schmidt gibt es Parallelen. Schmidt ist sogar schon über 14 Jahre Trainer beim FCH. Wie kann er dort arbeiten?

Frank Schmidt kann beim FCH in Ruhe arbeiten, der Verein setzt auf Kontinuität. Er ist ein bodenständiger Typ ähnlich wie Lieberknecht und bei den Fans beliebt. Nach seiner Vertragsverlängerung im Oktober vergangenen Jahres bis 2027 sagte er: „Wir sind noch nicht fertig“. Womit wir wieder bei Deiner ersten Frage wären (schmunzelt).