Darija Schiele am Start mit der Weltelite

In Berlin wurde der Fina-Swimming-World-Cup ausgetragen. Neben zahlreichen Olympiasiegern, Weltmeistern und Weltrekordhaltern war auch die 17-jährige Aalenerin Darija Schiele am Start. Als sie die Bestätigung ihre Wettkampf-Meldung erhielt, war die Freude riesig. Der Deutsche Schwimmverband durfte als Ausrichter des World Cups neben seinen Kaderathleten noch eine begrenzte Anzahl Vereinsschwimmer anmelden. Voraussetzung war, dass die Meldezeiten Elite-Niveau entsprechen. Für Darija Schiele wurden 6 Starts über Rücken, Schmetterling und Freistil, jeweils 50 m und 100 m bestätigt.

Das letzte Jahr verlief für die junge Schwimmerin alles andere als optimal. Abistress, Trainingsausfälle und Krankheiten sorgten dafür, dass sie erst vor kurzem dosiert ins Training einsteigen konnte und derzeit mit mehreren Wochen Rückstand zu kämpfen hat. Hinzu kam, dass Schiele die einzige Aalenerin bei diesem Wettkampf war. Die Organisation von An- und Abreise, Zimmer, Verpflegung, Betreuung und Training vor Ort und auch die Kosten für den kompletten Wettkampf stemmte sie alleine. An Spitzenleistungen beim World Cup war vorerst nicht zu denken. Umso mehr rückte die Erfahrung in den Vordergrund. „Die Chance, sich mit den internationalen Top-Athleten zu messen, erhält man nicht alle Tage“ begründet Darija Schiele ihre Meldung für den World Cup.

Durch ihre langjährige Wettkampferfahrung hat Darija Schiele viele freundschaftliche Kontakte zu Sportlern aus anderen Vereinen. In Berlin wurde sie von der SSG Reutlingen – Tübingen mit offenen Armen ins Mannschaftshotel und in die Trainingsgruppe aufgenommen. In der Wettkampfhalle traf sie auf Weltstars wie Sarah und Florian Wellbrock, Isabel Gose, Reece Whitley, Kyle Chalmers, Marrit Steenbergen und Florent Manaudou, die alle sehr freundlich für Fotos und Gespräche bereit waren. Mit der Weltrekordhalterin Sarah Wellbrock und dem aufstrebenden Brustschwimmer Melvin Imoudu konnte sie Interviews machen, die auf TikTok zu sehen sind. Neue Kontakte entstanden zu Schwimmerinnen aus Südafrika und Ghana. Auch das Wiedersehen mit Amina Kajtaz aus ihrem Zweitverein, Mladost Zagreb, war eine schöne Begegnung. Amina stand für das kroatische Team auf dem Startblock und schwamm sich über 200 m Schmetterling ins Finale.

Durch den immensen Trainingsrückstand und den Reisestress hatte Darija Schiele keine großen Erwartungen an ihre Ergebnisse in Berlin. Infiziert durch die tolle Stimmung beim World Cup und die entspannte Atmosphäre in ihrem Gastverein, kam es dann doch deutlich besser als erwartet. Über 100 m Schmetterling schrammte sie nur sieben Hundertstel an ihrer Saisonbestleistung vorbei und haderte mit diesem Ergebnis, da ihr auf den letzten Metern etwas die Kraft ausgegangen war. Besser lief es über 100 m Rücken und Freistil sowie über 50 m Rücken und Schmetterling. Hier konnte sie viermal ihre Saisonbestzeit toppen. Ihre neue persönliche Bestzeit über 50 m Freistil sorgte für eine insgesamt überraschend gute Ausbeute beim World-Cup.

Nach mehreren Teilnahmen an deutschen Meisterschaften und Jahrgangsmeisterschaften und einer Teilnahme an den kroatischen Meisterschaften war der Fina Swimming World Cup 2022 in Berlin eine ganz neue Erfahrung, die das bisherige deutlich in den Schatten stellt. Darijas Fazit: „Spitzensportler sind super nett und im Berliner SSE-Hallenbad fühlt man sich wie zuhause“.