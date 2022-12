Darf man an Silvester böllern? Ja klar, aber...

Zum Böllern an Silvester kann man sich die Frage stellen: Haben wir nicht genügend andere Probleme in der aktuellen Zeit? Diskutabel aber ist die Böllerei durchaus, vielleicht sogar mehr denn je. „

Echte“ Raketen versus Silvesterfeuerwerk

Man kann sicher nicht bei jeder gesellschaftlichen Diskussion den Krieg in der Ukraine heranziehen, ignorieren wiederum kann man ihn auch nicht. Muss man Raketen in den Himmel schießen, während rund 1500 Kilometer östlich „echte“ Raketen in Häuser krachen und Menschen töten?

Man kann wegen des Kriegs doch nicht alles aufgeben

Aber, so sagte es jüngst auch Pfarrer Bernhard Richter: Ziehen wir diesen Vergleich heran, dann dürfte man gar nichts mehr machen. Wir haben schließlich auch Weihnachten gefeiert, saßen gemütlich und harmonisch (in den meisten Fällen zumindest) beisammen und haben reichlich gespeist. Unsere Kinder – je nach Alter – möchten sich an den bunten Lichtern und Raketen ebenfalls erfreuen, für sie ist das aufregend. Wie es für uns früher ebenfalls aufregend war, vielleicht schon am früheren Abend mit dem Papa ein bis zwei Raketen in den Himmel zu schießen oder einen krachenden Böller auf die Straße zu schmeißen. Diese kindliche Freude will man den Kindern doch auch nicht nehmen.

Es muss aber doch nicht ausarten

Die Frage, die angesichts der aktuellen Lage, aber auch im Sinn des Umweltschutzes (Stichwort: Klimawandel) gestellt werden darf: Muss es ausarten? Muss man sich Batterien und Raketen für mehrere Hundert Euro kaufen, um dann eine Stunde lang diese nicht gerade gesunden Stoffe in die Luft zu blasen? Sicherlich nicht. Vielleicht ist in diesen Zeiten weniger mehr. Nichts machen ist definitiv keine Lösung. Aber, ohne als Moralapostel gelten zu wollen: Aktuell sollten wir unser Handeln vielleicht einmal mehr überdenken. In diesem Sinn: Guten Rutsch!