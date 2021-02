Dank für Spenden nach dem Brand bei Aufwind

Wie die Schneekönige haben sich der Vorsitzende des Vereins Aufwind, Wilhelm Schiele, und Geschäftsführer Bodo Wiedenhöfer über einen Spendenscheck des Hirschbachclubs über 3600 Euro gefreut. Den überreichten Vorsitzender Christoph Rohlik und seine Finanzverwalterin Inge Diebold-Welt „vor Ort“ im Haus in der Kettelerstraße, wo am 7. Januar ein durch einen Kurzschluss ausgelöster Brand das Dachgeschoss verwüstet hatte.

„Wir hatten noch Glück“, erzählte Wiedenhöfer, „dass das am Tag passierte, „wo im Haus ein Elektriker tätig war, der das Feuer sofort bemerkte und Alarm schlug.“ So war die Feuerwehr schnell zur Stelle, die eine Ausdehnung der Flammen relativ schnell verhinderte und vor allem bei der Brandbekämpfung dafür sorgte, dass sich der Wasserschaden in Grenzen hielt. „Dennoch ist ein Schaden von 250 000 Euro entstanden, so dass uns jede Spende sehr hilft“ konstatierte Wilhelm Schiele.

Der Verein konnte in den letzten Jahren bei geschickten Verhandlungen außer der Villa mit dem Türmchen an der Hochstraße drei weitere Gebäude in der Kettelerstraße erwerben, was die Ausdehnung in der Arbeit für die Kinderbetreuung ermöglicht, nicht zuletzt auch der Wohngruppe und dem Hofgut mit Tieren im Hirschbachtal.

Dort hatte Christoph Rohlik bereits im letzten Jahr ein gemeinsames Hirschbachfest mit dem Stadtteilclub anvisiert, wobei er und die Aufwind-Leute sich jetzt zuversichtlich äußerten, „dass es in diesem Sommer „klappt“.